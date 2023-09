Ναγκόρνο Καραμπάχ: Εκατοντάδες άτομα με εγκαύματα μετά την έκρηξη δεξαμενής καυσίμων – ΒΙΝΤΕΟ

Εκατοντάδες άνθρωποι που τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε Δευτέρα σε δεξαμενή καυσίμων στο Ναγκόρνο Καραμπάχ έχουν υποστεί εγκαύματα, σύμφωνα με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ).

Η έκρηξη σημειώθηκε καθώς χιλιάδες Αρμένιοι εγκαταλείπουν την περιοχή μετά την ήττα των δυνάμεών τους από το Αζερμπαϊτζάν.

Οι αρμενικές αρχές του θύλακα τόνισαν νωρίτερα σήμερα πως 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την έκρηξη, 290 τραυματίστηκαν και δεκάδες απ’ αυτούς «εξακολουθούν να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση».

At least 20 people have been killed in a fuel depot explosion in Nagorno-Karabakh amid an exodus of ethnic Armenians https://t.co/OyMIkEgQx6 pic.twitter.com/4eva3lHpJt

— Al Jazeera English (@AJEnglish) September 26, 2023