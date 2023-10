Ναγκόρνο Καραμπάχ: Μέλη του Ερυθρού Σταυρού αναζητούν κατοίκους που έμειναν πίσω – ΒΙΝΤΕΟ

Μέλη του Ερυθρού Σταυρού γυρίζουν στους δρόμους της «εγκαταλειμμένης» πρωτεύουσας του Ναγκόρνο Καραμπάχ αναζητώντας κατοίκους που έμειναν πίσω, μετά την μαζική της εγκατάλειψη από τους Αρμένιους.

Μόνο μερικές εκατοντάδες άνθρωποι έχουν μείνει πίσω στην πρωτεύουσα του Ναγκόρνο Καραμπάχ, περιλαμβανομένων αρρώστων, αναπήρων και ηλικιωμένων, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) που περιγράφει ως «σουρεαλιστικούς» τους έρημους δρόμους.

Οι δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν πήραν τον έλεγχο του θυλάκου που βρίσκεται στο αζερικό έδαφος και κατοικείτο από Αρμένιους, προκαλώντας την έξοδο πάνω από 100.000 Αρμενίων.

«Η πόλη έχει τώρα εγκαταλειφθεί πλήρως», δήλωσε ο Μάρκο Σούτσι, επικεφαλής μιας ομάδας του ΔΕΕΣ, μέσω βιντεοσύνδεσης από την πρωτεύουσα του Καραμπάχ, την οποία οι Αρμένιοι αποκαλούν Στεπανακέρτ και οι Αζέροι Χανκέντι.

«Τα νοσοκομεία… δεν λειτουργούν∙ το ιατρικό προσωπικό έχει φύγει∙ οι αρχές ύδρευσης έχουν φύγει∙ ο διευθυντής του νεκροτομείου έφυγε επίσης. Άρα αυτό το σενάριο, η σκηνή είναι κάπως σουρεαλιστική».

An extraordinary one minute of coverage of Nagorno-Karabakh pic.twitter.com/SwN7jguopz

Ομάδα του ΔΕΕΣ γυρίζει τώρα τους δρόμους με μεγάφωνα αναζητώντας κατοίκους που έχουν μείνει πίσω, δήλωσε σε ενημέρωση των δημοσιογράφων στη Γενεύη. Μία από αυτούς ήταν η Σουσάνα, μια ηλικιωμένη, καθηλωμένη στο κρεβάτι ασθενής από καρκίνο που άρχιζε να παρουσιάζει συμπτώματα αναιμίας και υποσιτισμού παρά τις προμήθειες που της άφησαν οι γείτονές της.

«Προσωπικά, πρέπει να πω ότι είναι πολύ δύσκολο να βρούμε τους πιο ευάλωτους που έχουν ανάγκη, σε τέτοιες συνθήκες, και το να βρούμε τη Σουσάνα ολομόναχη ήταν μια πραγματικά συγκινητική στιγμή», είπε. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο στην Αρμενία.

Σύμφωνα με το ifimerida, απαντώντας σε ερώτηση για την παρουσία του Αζερμπαϊτζάν στην πρωτεύουσα, είπε πως οι αστυνομικές του δυνάμεις περιπολούν στους δρόμους.

Video released showing the main square of Nagorno Karabakh’s capital after the majority of locals fled the territory, possibly from 29 September 2023. pic.twitter.com/5HZ5ymTgcU

