Ναγκόρνο Καραμπάχ: Περισσότεροι από 88.000 άνθρωποι έφτασαν στην Αρμενία – ΒΙΝΤΕΟ

Τεράστιο είναι το κύμα φυγής των Αρμενίων που εγκαταλείπουν το Ναγκόρνο Καραμπάχ μετά την επίθεση του Αζερμπαϊτζάν στον θύλακα.

Περισσότεροι από 88.000 άνθρωποι έχουν φθάσει μέχρι τώρα στην Αρμενία από το Ναγκόρνο Καραμπάχ και οι συνολικές αφίξεις μπορεί να φθάσουν τις 120.000, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, απευθύνοντας έκκληση για υποστήριξη καθώς οι αρχές πασχίζουν να τα βγάλουν πέρα.

Περισσότεροι από τον μισό πληθυσμό της περιοχής έχουν διαφύγει αφότου το Αζερμπαϊτζάν εξαπέλυσε επίθεση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ την περασμένη εβδομάδα με αποτέλεσμα οι Αρμένιοι που ζούσαν εκεί με αποτέλεσμα να έχει ξεκινήσει ένας μαζικός ξεριζωμός.

Η Καβίτα Μπελάνι, εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNCHR) στην Αρμενία, δήλωσε σε ενημέρωση των δημοσιογράφων από τον ΟΗΕ μέσω βιντεοσύνδεσης πως τεράστια πλήθη καταπονημένων και τρομαγμένων ανθρώπων από το Ναγκόρνο Καραμπάχ συγκεντρώνονται στα κέντρα καταγραφής.

«Αυτή είναι μία κατάσταση όπου έζησαν εννέα μήνες υπό αποκλεισμό», είπε. «Και όταν έρχονται, είναι όλο αγωνία, είναι τρομαγμένοι, είναι φοβισμένοι και θέλουν απαντήσεις».

«Είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε έως 120.000 ανθρώπους. Είναι πολύ δύσκολο να προβλέψουμε πόσοι θα έρθουν σε αυτή τη συγκυρία», πρόσθεσε απαντώντας σε ερώτηση για τον αριθμό των προσφύγων.

Streams of Armenian Christian fleeing ‘Nagorno Karabakh’ in fear of ethnic cleansing.

The world is silent while Christians face genocide.#ArmenianGenocide pic.twitter.com/tKTUvBAhCq

— Paul Golding (@GoldingBF) September 27, 2023