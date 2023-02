Νάρκη, κατάσκοπος ή UFO; Μια παράξενη μπάλα ξεβράστηκε σε ακτή της Ιαπωνίας και κανείς δεν ξέρει τι είναι

Ανάστατοι είναι οι κάτοικοι μιας παραθαλάσσιας ιαπωνικής πόλης καθώς ξαφνικά βρέθηκε σε μια παραλία μια μεγάλη σιδερένια μπάλα, με τις Αρχές να μην έχουν ιδέα για το τι είναι αυτό το αντικείμενο. Για την σφαίρα, διαμέτρου περίπου 1,5 μέτρου, που ξεβράστηκε στην παραλία Enshu στην πόλη Hamamatsu στην ακτή του Ειρηνικού υπάρχουν πολλές εικασίες.

Κάποιοι υποθέτουν πως είναι μια αδέσποτη νάρκη. Οι ειδικοί χρησιμοποίησαν τεχνολογία ακτίνων Χ για να εξετάσουν το εσωτερικό του αντικειμένου και διαπίστωσαν ότι ήταν κούφιο.

A mysterious metal ball spotted on a beach in Hamamatsu City this week prompted local police to scramble the bomb squad. A careful examination revealed it is not a threat — but shed no light on what it actually is. pic.twitter.com/ytClWsP0bw

— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) February 21, 2023