NASA: Ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Σελήνη και αυτή τη φορά για να μείνει

Τον ενθουσιασμό του για το πρόγραμμα Artemis εξέφρασε ο διευθυντής της NASA Μπιλ Νέλσον, λέγοντας ότι η αμερικανική υπηρεσία του διαστήματος ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Σελήνη αυτή τη φορά για να μείνει εκεί.

«Θα μάθουμε να ζούμε σε περιβάλλον διαστήματος για μεγάλες χρονικές περιόδους, ώστε να μπορέσουμε να ταξιδέψουμε στον Άρη και να επιστρέψουμε με ασφάλεια», δήλωσε σε συνέντευξη τύπου στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα μαζί με άλλους αξιωματούχους της NASA και το τετραμελές πλήρωμα της αποστολής Artemis II.

First look 👀: @NASA ’s Artemis II crew visited Kennedy today to get their first look at the @NASA_Orion spacecraft that will fly them around the Moon! pic.twitter.com/HwIVKQ9qQ8

Οι αστροναύτες αυτοί επιθεώρησαν την Τρίτη για πρώτη φορά το διαστημικό σκάφος Orion, που θα τους μεταφέρει στο διάστημα για μια περιφορά γύρω από τη Σελήνη – μια δεκαήμερη αποστολή, που έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο του 2024.

Ο Νέλσον επεσήμανε ότι η NASA σχεδιάζει την προσεδάφιση του Orion στο νότιο πόλο της Σελήνης – εκεί όπου αναμένεται να προσεληνωθεί η επανδρωμένη αποστολή Artemis III και τόνισε ότι και άλλες χώρες, όπως η Ρωσία, η Κίνα και η Ινδία σχεδιάζουν να στείλουν διαστημόπλοια για την περιοχή αυτή του δορυφόρου της Γης, που έχει ελάχιστα εξερευνηθεί.

Και πρόσθεσε ότι η αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για τη Σελήνη οφείλεται στην πιθανότητα οι μονίμως σκιασμένες περιοχές του νότιου πόλου του φεγγαριού να περιέχουν άφθονες ποσότητες παγωμένου νερού, που θα μπορούσε να εξορυχθεί και να μετατραπεί σε καύσιμα για πυραύλους.

Παρά τον ανταγωνισμό από τις διαστημικές υπηρεσίες άλλων χωρών ο διευθυντής της ΝASA είπε ότι οι ΗΠΑ πιθανώς να επικρατήσουν τελικά στην κούρσα με την Κίνα, προειδοποιώντας ότι το διακύβευμα είναι πολύ υψηλό.

NASA’s Artemis 3 mission, set to return humans to the Moon in 2025, might not involve a crewed landing after all, official says.

Key elements need to be in place — notably the landing system that is still being developed by SpaceX, says NASA’s Jim Freehttps://t.co/NYypCfFNcX pic.twitter.com/4QcRAsgiRn

— AFP News Agency (@AFP) August 9, 2023