Ναυάγιο στην Πύλο: Τι δηλώνουν τα ξένα ΜΜΕ για την επιχείρηση διάσωσης των μεταναστών

Την επιχείρηση διάσωσης μεταναστών ύστερα από το ναυάγιο στην Πύλο, παρακολουθούν στενά και τα ξένα ειδησεογραφικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Ναυάγιο στην Πύλο: Στους 59 οι νεκροί – Πληροφορίες για πάνω από 500 επιβαίνοντες – Στην Καλαμάτα η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Εκτενή ρεπορτάζ για την επιχείρηση διάσωσης των μεταναστών που ναυάγησαν στα ανοιχτά της Πύλου και βρίσκεται σε εξέλιξη αφιερώνουν ξένα ειδησεογραφικά δίκτυα σε όλο τον κόσμο. Με συνεχόμενα τηλεγραφήματα αναφέρονται στις προσπάθειες των ελληνικών αρχών που έχουν κινητοποιηθεί, να διασωθούν οι ναυαγοί αλλά και να περιοριστεί ο αριθμός των θυμάτων στο πλέον πολύνεκρο ναυάγιο μεταναστών σε ελληνικά ύδατα.

Το αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο ABC News σε ανάρτηση του τονίζει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης. Μάλιστα κάνει λόγο για 700 επιβαίνοντες σύμφωνα με εκτιμήσεις στο αλιευτικό σκάφος.

JUST IN: Rescue efforts are underway after a fishing vessel carrying migrants capsized in the Mediterranean Sea, about 54 miles off the coast of Greece. https://t.co/pD17omSIoA — ABC News (@ABC) June 14, 2023

Στους φόβους για την αύξηση του αριθμού των νεκρών αναφέρεται το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP που κάνει λόγο για μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

#BREAKING Greece says 17 migrants dead after ship capsizes pic.twitter.com/xDdfEc9C5I — AFP News Agency (@AFP) June 14, 2023

Το πρακτορείο Reuters εκτός από τον αριθμό των νεκρών αναφέρει ότι παραμένει ασαφές πόσοι επέβαιναν όταν το πλοίο άρχισε να βυθίζεται κάνοντας αναφορές από τα ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Το τηλεοπτικό δίκτυο ΑΛ Τζαζίρα παρουσιάζει αναλυτικά την επιχείρηση διάσωσης εστιάζοντας στην άμεση ενεργοποίηση των ελληνικών διασωστικών μέσων αλλά και την συνδρομή των ιταλικών και ευρωπαϊκών αρχών

At least 17 people have died and more than 100 rescued after a fishing boat carrying migrants and refugees capsized in the Ionian Sea https://t.co/E1k6Wqj54A pic.twitter.com/pBbHZcb2zV — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 14, 2023

Ιδιαίτερη αναφορά στην επιχείρηση διάσωσης αλλά και στους λαθρέμπορους που πηγαίνουν όλο και περισσότερο με μεγαλύτερα σκάφη στα διεθνή ύδατα ανοιχτά της ηπειρωτικής Ελλάδας για να προσπαθήσουν να αποφύγουν τις τοπικές περιπολίες της ακτοφυλακής κάνει το Euronews.

🇬🇷 A fishing boat carrying dozens of migrants capsized and sank off the southern coast of Greece early Wednesday, killing at least 17 people.https://t.co/KGH2e7qVOK — euronews (@euronews) June 14, 2023

Το Παγκόσμιο τηλεοπτικό δίκτυο της Κίνας στην Ευρώπη CGTN Europe κάνει για τουλάχιστον 32 νεκρούς.

At least 32 migrants drowned early on Wednesday when their boat capsized and sank off Greece, the country’s coast guard said. — CGTN Europe (@CGTNEurope) June 14, 2023

Το αραβικό τηλεοπτικό δίκτυο AlArabiya αναφέρεται με συνεχόμενες ειδήσεις στην επιχείρηση διάσωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη

17 migrants died early Wednesday after their ship capsized and sank off the Peloponnese coast, while more than a 100 were rescued, Greek authorities say.https://t.co/LcWpHSV3wu — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 14, 2023

Πηγή: ertnews.gr