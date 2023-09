Νέα Υόρκη: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες σε ανατροπή λεωφορείου

Λεωφορείο που μετέφερε μέλη σχολικής μπάντας συνετρίβη στην πολιτεία της Νέας Υόρκης με αποτέλεσμα έναν νεκρό και πολλούς τραυματίες, μετέδωσε το δίκτυο CNN, επικαλούμενο την αστυνομία της πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Αξιωματούχοι των υπηρεσιών διάσωσης στην κομητεία Όραντζ της Νέας Υόρκης ανέφεραν στο Facebook ότι έχουν να κάνουν με μια “ανατροπή λεωφορείου” την οποία περιέγραψαν ως ένα περιστατικό με πολλά θύματα, χωρίς να δώσουν λεπτομέρειες.

BREAKING: New York State Police confirm that one person has died in the Orange County, NY bus crash.@aaronkatersky reports after a bus carrying high school students crashed while en route to band camp in Pennsylvania, the school district said. pic.twitter.com/JGXc8GZXQd

— ABC News Live (@ABCNewsLive) September 21, 2023