Νέα Υόρκη: Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κορνέλ φοβούνται να κοιμηθούν στις εστίες μετά από απειλές κατά των Εβραίων

Οι Εβραίοι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κορνέλ «φοβούνται να κοιμηθούν» στις εστίες του πανεπιστημίου, μετά τις βίαιες, αντισημιτικές απειλές που διατυπώθηκαν στο διαδίκτυο εναντίον του κολεγίου της Νέας Υόρκης εν μέσω του πολέμου Ισραήλ – Χαμάς.

Οι απειλές, οι οποίες αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ανάγκασαν ορισμένους φοιτητές του πανεπιστημίου να εγκαταλείψουν την πανεπιστημιούπολη, επειδή φοβόντουσαν να κοιμηθούν στα δωμάτιά τους, δήλωσε ο πρόεδρος του Κέντρου Εβραϊκής Ζωής του κολεγίου στην εφημερίδα Cornell Daily Sun, τη φοιτητική εφημερίδα του σχολείου, σύμφωνα με το businessinsider.com.

«Η πρώτη αντίδραση όλων των φοιτητών που βρίσκονται στο χώρο, είναι ο φόβος», δήλωσε η Μόλι Γκόλντσταϊν, πρόεδρος του κέντρου, στην εφημερίδα, σε δημοσίευμα που δημοσιεύτηκε την Κυριακή. Η Γκόλντσταϊν είπε:

«Δεχόμαστε τηλεφωνήματα από ανθρώπους που δεν ήταν στο συγκρότημα και ρωτούν αν είναι ασφαλές να επιστρέψουν στο δωμάτιό τους απόψε» και πρόσθεσε: «Είχαμε ανθρώπους που φοβούνται πολύ να κοιμηθούν εδώ απόψε. Έτσι πήγαν σε άλλα μέρη, για την ασφάλειά τους».

Μια Εβραία τελειόφοιτη του Κορνέλ δήλωσε στο ίδιο μέσο πως πολλοί φοιτητές στην πανεπιστημιούπολη είναι «αρκετά φοβισμένοι και αρκετά ανήσυχοι» εξαιτίας των απειλών. «Οι γονείς μου ανησυχούν πραγματικά και ξέρω ότι δεν είμαι η μόνη σε αυτό το κλίμα», είπε. «Είναι αγχωτικό».

Στον απόηχο των πρόσφατων επιθέσεων στο Ισραήλ από την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς και των αντιποίνων του εβραϊκού κράτους στον βομβαρδισμό της Γάζας, υπάρχει «πολύς θυμός και οι εντάσεις είναι πολύ υψηλές» στην πανεπιστημιούπολη του Κορνέλ, δήλωσε η τελειόφοιτη. «Αλλά το να απειλούμε Εβραίους φοιτητές», είπε η ίδια, «μοιάζει πραγματικά άδικο».

Cornell University students have left campus and are afraid to sleep in their rooms after violent online threats were made against Jewish pupils https://t.co/ckStVaCDKv

— Insider Politics (@insiderpolitics) October 30, 2023