Νέα Υόρκη: Σκότωσε το παιδί της και μετά αυτοκτόνησε – Οι γονείς της ήταν στο σπίτι

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στη δημοσιότητα για την τραγωδία που σημειώθηκε στη Νέα Υόρκη, όταν μια διακεκριμένη ογκολόγος πυροβόλησε το μωρό της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Σύμφωνα με τη New York Post, στο σπίτι ήταν οι γονείς της, όταν η κόρη τους μπήκε στο δωμάτιο του μωρού της γύρω στις 7 π.μ. του Σαββάτου πυροβόλησε το παιδί και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Τα κίνητρα είναι άγνωστα μέχρι στιγμής, ενώ γείτονες της Δρ. Κρίσταλ Κασκέτα αναφέρουν ότι μέσα στο καλοκαίρι, τουλάχιστον δύο ή τρεις φορές είχαν πάει περιπολικά και ασθενοφόρα στο σπίτι της.

Cops and ambulances called to home of top NYC doc at least twice before she killed baby, self: neighbor https://t.co/lQo02jjY4D pic.twitter.com/6e2Te3JBDf

