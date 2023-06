Νεκρός ο γνωστός ηθοποιός του Χόλιγουντ Τριτ Γουίλιαμς – ΒΙΝΤΕΟ

Τη ζωή του σε τροχαίο με μοτοσικλέτα έχασε ο διάσημος ηθοποιός Τριτ Γουίλιαμς, ο οποίος είχε πρωταγωνιστήσει στο Everwood και στο Hair.

Ήταν 71 ετών. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε στο People το βράδυ της Δευτέρας από τον επί 15 χρόνια ατζέντη του, Barry McPherson.

«Σκοτώθηκε σήμερα το απόγευμα. Έκανε αριστερά ή δεξιά και ένα αυτοκίνητο τον έκοψε», είπε ο McPherson. «Είμαι απλά συντετριμμένος. Ήταν ο πιο καλός άνθρωπος. Ήταν τόσο ταλαντούχος».

«Οι κινηματογραφιστές τον λάτρευαν. Ήταν η καρδιά του Χόλιγουντ από τα τέλη της δεκαετίας του 1970», συνέχισε ο McPherson. «Ήταν πραγματικά περήφανος για την απόδοσή του φέτος. Ήταν πολύ χαρούμενος με τη δουλειά που του έδωσα. Είχε μια ισορροπημένη καριέρα».

Ο Jacob Gribble, επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Dorset, στο Βερμόντ, είπε στο People ότι το δυστύχημα συνέβη τη Δευτέρα γύρω στις 5 μ.μ. στον αυτοκινητόδρομο 30. Σύμφωνα με τον Gribble, στο περιστατικό ενεπλάκησαν ένα αυτοκίνητο και η μοτοσικλέτα του Γουίλιαμς. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου έστριβε και δεν είδε τη μοτοσικλέτα.

«Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας Τριτ Γουίλιαμς πέθανε σήμερα στο Ντόρσετ του Βερμόντ μετά από ένα θανατηφόρο τροχαίο με μοτοσικλέτα. Όπως αντιλαμβάνεστε είμαστε σοκαρισμένοι και συντετριμμένοι. Ο Τριτ ήταν γεμάτος αγάπη για την οικογένειά του, για τη ζωή του. Είναι τόσο σοκαριστικό όλο αυτό αλλά να ξέρετε ότι ο Τριτ ήταν βαθιά αγαπημένος και άξιος σεβασμού από την οικογένειά του και όλους όσοι τον γνώριζαν. Είμαστε κάτι παραπάνω από συντετριμμένοι και ζητάμε να σεβαστείτε τις στιγμές που περνάμε και το πένθος μας. Στους φίλους του λέμε να ξέρετε ότι ο Τριτ σας εκτιμούσε όλους και συνεχίστε να τον έχετε στις καρδιές και τις προσευχές σας» ανέφερε σε δήλωσή της η οικογένεια του ηθοποιού.

Ποιος ήταν ο Τριτ Γουίλιαμς

Η καριέρα του ηθοποιού ξεκίνησε το 1975, όταν έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στο θρίλερ Deadly Hero. Από εκεί και πέρα, άρχισε να αναλαμβάνει περισσότερους κινηματογραφικούς ρόλους, όπως το 1976 στα The Ritz και The Eagle Has Landed.

Το 1979, η καριέρα του Γουίλιαμς έφτασε στο αποκορύφωμά της όταν πρωταγωνίστησε ως Τζορτζ Μπέργκερ στην ταινία Hair, η οποία βασίστηκε στο μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ. Ο ρόλος αυτός του χάρισε τελικά την πρώτη του υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα ως νέος σταρ της χρονιάς – ηθοποιός. Αργότερα κέρδισε άλλη μια υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα καλύτερου ηθοποιού σε κινηματογραφικό δράμα για τον ρόλο του στην ταινία Prince of the City του 1981.

Το 2002, άρχισε να υποδύεται τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Dr. Andrew «Andy» Brown στη σειρά Everwood. Πρωταγωνίστησε στη σειρά και για τις τέσσερις σεζόν, και μάλιστα κέρδισε υποψηφιότητα για βραβείο SAG για εξαιρετική ερμηνεία από άνδρα ηθοποιό σε δραματική σειρά το 2003-04.

Η καριέρα του Γουίλιαμς μέτρησε τέσσερις δεκαετίες με εμφανίσεις σε ταινίες όπως το 1941 του Steven Spielberg και το Heart of Dixie, και τηλεοπτικές σειρές όπως τα Blue Bloods, The Late Shift, Chicago Fire και Chesapeake Shores.

Ο ηθοποιός αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, την ηθοποιό Pam Van Sant, και τα δύο τους παιδιά, Gill και Ellie.