Νέο πυραυλικό κτύπημα των ρωσικών δυνάμεων: Νεκροί 600 Ουκρανοί στρατιώτες στο Κραματόρσκ, αναφέρει η Μόσχα

Πάνω από 600 Ουκρανοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους σήμερα σε μαζική πυραυλική επίθεση, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας.

Οι Ρώσοι λένε ότι εξαπέλυσαν μαζική πυραυλική επίθεση κατά κτιρίων στα ανατολικά της Ουκρανίας, που στεγάζουν προσωρινά στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας.

The strike in Kramatorsk was a response to the Ukrainian shelling of Makeyevka on New Year’s night, the Defense Ministry says – RT https://t.co/PYz9qk7Kpn

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο, ο βομβαρδισμός που δέχθηκε το Κραματόρσκ έγινε σε αντίποινα για τη θανατηφόρα επιδρομή των Ουκρανών που προηγήθηκε στις αρχές του 2023 κατά ρωσικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Μακίιφκα, που αποτελεί τμήμα της περιοχής του Ντονέτσκ και ελέγχεται από τις δυνάμεις της Μόσχας.

Kramatorsk being hit with what looks like a Russian ballistic missile strike pic.twitter.com/KqlZ8vM4sy

Το πρακτορείο NEXTA, έδωσε άλλη εκδοχή, βασιζόμενο σε δηλώσεις του δημάρχου του Κραματόρσκ.

Το πρακτορείο ανέφερε ότι ο δήμαρχος της πόλης της Ουκρανίας, ο Αλέξάντερ Γκοντσαρένκο είπε ότι δεν υπήρξε καμία ανθρώπινη απώλεια, ενώ επισήμανε ότι από την ρωσική πυραυλική επίθεση καταστράφηκαν μόνο 2 εκπαιδευτικά ιδρύματα, 8 πολυκατοικίες και κάποια γκαράζ.

"More than 600 servicemen killed in the missile attack on AFU deployment sites in Kramatorsk" – Russian MoD

According to MoD, the deployment points in Kramatorsk were opened during the day. There were over 700 servicemen in dormitory No 28 and over 600 in dormitory No 47.

— Trollstoy (@Trollstoy88) January 8, 2023