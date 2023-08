Νεπάλ: 16χρονη έχασε τη ζωή της ως αποτέλεσμα της «εξορίας» της σε «καλύβα περιόδου» – ΦΩΤΟ

Μία ιστορία που προκαλεί φρίκη έρχεται στο φως από το Νεπάλ, όπου μία 16χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της ως αποτέλεσμα της «εξορίας» της σε «καλύβα περιόδου», όπου αναγκάζονται να διαμένουν οι γυναίκες κατά τη διάρκεια της εμμήνου ρύσεως, σύμφωνα με σχετικό… έθιμο.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του «Guardian», πρόκειται για την παράνομη πρακτική του chhaupadi, σύμφωνα με την οποία οι γυναίκες που έχουν περίοδο αναγκάζονται να μένουν σε καλύβες έξω από τα σπίτια τους, καθώς θεωρούνται «ακάθαρτες».

Θύμα της παράνομη πρακτικής, η 16χρονη Anita Chand, από την περιοχή Baitadi στα δυτικά της χώρας, η οποία έχασε τη ζωή της την Τετάρτη από δάγκωμα φιδιού, ενώ κοιμόταν σε μία «καλύβα περιόδου».

Ο θάνατός της είναι ο πρώτος καταγεγραμμένος θάνατος που σχετίζεται με την παράνομη πρακτική από το 2019, με ακτιβιστές να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την άμεση εξάλειψη του chhaupadi.

Το chhaupadi, που συνδέεται με τον Ινδουισμό και εξασκείται ευρέως στο δυτικό Νεπάλ, απαγορεύει στις γυναίκες μια σειρά δραστηριοτήτων, ενώ επιβάλλει την «εξορία» τους σε «καλύβες περιόδου» στη διάρκεια της εμμήνου ρύσεως.

Η απάνθρωπη και φρικαλέα πρακτική κρίθηκε ως παράνομη από τις αρμόδιες αρχές το 2005, και τιμωρείται με φυλάκιση έως και 3 μήνες, αλλά και χρηματικό πρόστιμο (περίπου 23 ευρώ).

Σημειώνεται ότι η αστυνομία του Baitadi ανακοίνωσε ότι τα αίτια θανάτου της νεαρής κοπέλας διερευνώνται, με τους γονείς της να αρνούνται ότι η 16χρονη ήταν αδιάθετη όταν έχασε τη ζωή της.

