Νεπάλ: Σημειώθηκε ισχυρός σεισμός 6,2 Ρίχτερ – Μπαράζ μετασεισμών – ΒΙΝΤΕΟ

Iσχυρός σεισμός στο Νεπάλ προκάλεσε μεγάλες δονήσεις στο Δελχί και την βόρεια Ινδία.

Το Εθνικό Κέντρο Σεισμολογίας προσδιόρισε το επίκεντρο του σεισμού στο Νεπάλ.

Οι δονήσεις έγιναν αισθητές στο Δελχί το απόγευμα της Τρίτης (τοπική ώρα) μετά τους πολλαπλούς σεισμούς που έπληξαν το Νεπάλ – δύο μεγέθους 4,6 και 6,2 βαθμών μέσα σε 25 λεπτά ο ένας από τον άλλον.

Ακολούθησε και ένας τρίτος μεγέθους 3,6 βαθμών 15 λεπτά αργότερα και ένας τέταρτος μεγέθους 3,1 βαθμών 13 λεπτά αργότερα.

Στο X (πρώην Twitter), το NCS δήλωσε: «Η σεισμική δραστηριότητα είναι πολύ έντονη: Σεισμός μεγέθους: 6.2, σημειώθηκε στις 03-10-2023, 14:51:04 IST, στο Νεπάλ.»

Ο σεισμός έγινε αισθητός στο Δελχί και σε άλλα μέρη της Περιφέρειας της πρωτεύουσας (NCR). Οι κάτοικοι του Δελχί-NCR ανέφεραν ισχυρές δονήσεις μετά τον δεύτερο σεισμό και εκκένωσαν κτίρια γραφείων.

#BREAKING: Tremors of 5.6 magnitude #earthquake were felt in Delhi and #Nepal and cracks appeared in many houses due to which people came out of their homes and came on the streets.#NewsClick #भूकंप #Noida #earthquakes #NewsClick #Lucknow #Tremors #BuyKingof5GNow #India pic.twitter.com/taJH5ufJ3y

