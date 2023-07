Netflix: Συν 5,9 εκατομμύρια συνδρομητές – Τί άλλαξε μετά το «κυνήγι» των κωδικών πρόσβασης

Το Netflix πρόσθεσε 5,9 εκατομμύρια συνδρομητές μετά το «κυνήγι» των κωδικών πρόσβασης

Τελικά, δόθηκε απάντηση στο ερώτημα του εάν έχει αποτέλεσμα η αύξηση του κόστους στο Netflix σε όσους αποφασίζουν να μοιράζονται τους κωδικούς σύνδεσής τους με άτομα εκτός του σπιτιού τους. Το Netflix δήλωσε ότι οι πελάτες δελεάστηκαν από τις νέες επιλογές που εισήγαγε στους συνδρομητές του.

Τα στοιχεία αναφέρουν πως μετά την πάταξη της αγαπημένης τεχνικής του «paid sharing», εκατομμύρια άνθρωποι εγγράφηκαν στο Netflix. Η εταιρεία έκλεισε τον Ιούνιο με περισσότερους από 238 εκατομμύρια συνδρομητές, προσθέτοντας 5,9 εκατομμύρια μέλη από τον Μάρτιο.

Αυτό το νούμερο ήταν μεγαλύτερο από το αναμενόμενο και ακολουθεί τις προσπάθειες της εταιρείας να αναζωπυρώσει την ανάπτυξη μετά τις ασυνήθιστες απώλειες συνδρομητών την περασμένη άνοιξη. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο στις απώλειες έχουν παίξει και οι προκλήσεις από τις συνεχιζόμενες απεργίες των συγγραφέων και των ηθοποιών στις ΗΠΑ.

Το Netflix δήλωσε ότι θα δαπανήσει φέτος λιγότερα χρήματα για περιεχόμενο από ό,τι αναμενόταν ως αποτέλεσμα της απεργίας – της μεγαλύτερης του κλάδου εδώ και έξι δεκαετίες, ενώ το αφεντικό Ted Sarandos δήλωσε ότι «πρέπει να τελειώνουμε με αυτή την απεργία». «Αυτή η απεργία δεν είναι ένα αποτέλεσμα που θέλαμε», δήλωσε. Είπε ότι η εταιρεία δεσμεύεται να επιτύχει μια «δίκαιη» συμφωνία που θα βοηθήσει τη βιομηχανία να προχωρήσει στο μέλλον.

Το Netflix παλεύει με μια απότομη επιβράδυνση της ανάπτυξης μετά την πανδημία, καθώς ο ανταγωνισμός εντείνεται και τα νοικοκυριά παλεύουν με την αύξηση του κόστους. Μέσα σε όλα, οι αναλυτές βλέπουν ως σημείο κορεσμού σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες αγορές του.

Το πρώτο εξάμηνο του περασμένου έτους, το Netflix έχασε περίπου 1 εκατομμύριο λογαριασμούς. Αν και αργότερα κάλυψε τις απώλειες αυτές, οι μειώσεις ταρακούνησαν την εταιρεία.

Η εταιρεία εισήγαγε το πρόγραμμα «paid sharing» στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και άλλες μεγάλες αγορές τον Μάιο, χρεώνοντας ένα επιπλέον ποσό αν οι χρήστες θέλουν να μοιράζονται κωδικούς πρόσβασης με άτομα εκτός του σπιτιού τους. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ζητά λίγο λιγότερο από το μισό του κόστους των 12,65 ευρώ (10,99 λίρες) της τυπικής συνδρομής. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αρχίζει να εμφανίζεται σε περισσότερες από 100 χώρες.

Επίσης, η εταιρεία λάνσαρε πέρυσι ένα λιγότερο ακριβό πρόγραμμα streaming με διαφημίσεις και μείωσε τις τιμές σε δεκάδες χώρες τον Φεβρουάριο.

Το Netflix έχει εκτιμήσει ότι περισσότερα από 100 εκατομμύρια σπίτια μοιράζονται κωδικούς πρόσβασης κατά παράβαση των επίσημων κανόνων της. Επιπλέον, η εταιρεία δήλωσε ότι λίγοι άνθρωποι είχαν ακυρώσει τη συνδρομή τους εξαιτίας των αλλαγών στους κωδικούς πρόσβασης και πίστευε ότι το πρόγραμμα θα τροφοδοτούσε παρόμοια αύξηση συνδρομητών τους επόμενους μήνες.

«Αν και βρισκόμαστε ακόμη σε πρώιμο στάδιο, βλέπουμε υγιή μετατροπή των νοικοκυριών – δανειοληπτών», ανέφερε η εταιρεία σε τριμηνιαία ενημέρωση προς τους επενδυτές. «Τώρα που ξεκινήσαμε σε ευρεία κλίμακα την κοινή χρήση κωδικών επί πληρωμή, έχουμε αυξημένη εμπιστοσύνη στις οικονομικές μας προοπτικές».

Ο αναλυτής Paolo Pescatore δήλωσε ότι η αύξηση των συνδρομητών αποτελεί «ισχυρή επιβεβαίωση» της στρατηγικής της Netflix. Ωστόσο, χαρακτήρισε την τακτική αυτή βραχυπρόθεσμο μέτρο, λέγοντας ότι η εταιρεία θα πρέπει να τελειοποιήσει την τιμολόγησή της τους επόμενους μήνες.

«Η εταιρεία εξακολουθεί να βρίσκεται σε πολύ ισχυρότερη θέση σε σύγκριση με τους αντιπάλους της και παραμένει το σημείο αναφοράς», δήλωσε, σημειώνοντας ότι το πρόγραμμα streaming του Netflix με διαφήμιση είναι πολύ φθηνότερο από πολλές τρέχουσες προσφορές των αντιπάλων.

Οι αναλυτές δήλωσαν ότι η μεγάλη ταινιοθήκη της εταιρείας και η γκάμα της σε διεθνείς παραγωγές μπορεί να τη βοηθήσει τους επόμενους μήνες, καθώς το Χόλιγουντ παλεύει με τις επιπτώσεις των απεργιών, που έχουν ήδη αλλάξει τα χρονοδιαγράμματα παραγωγής πολλών ταινιών και σειρών.

«Από όλους στη βιομηχανία ψυχαγωγίας, το Netflix φαίνεται να είναι το καλύτερα τοποθετημένο» πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, δήλωσε ο Brandon Katz, στρατηγικός αναλυτής της βιομηχανίας ψυχαγωγίας στην Parrot Analytics, η οποία παρακολουθεί τη ζήτηση για streaming, σημειώνοντας ότι η εταιρεία εξακολουθεί να προηγείται των ανταγωνιστών της, παρά τον ισχυρό ανταγωνισμό.

