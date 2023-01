Νίκος Δένδιας: Δωρεά γηπέδου μπάσκετ σε ελληνικό σχολείο στη Γκάνα

Περιοδεία σε χώρες της Δυτικής Αφρικής πραγματοποιεί ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Μετά την Ακτή Ελεφαντοστού και πριν βρεθεί στην Γκαμπόν, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας επισκέφθηκε τη Γκάνα.

Εκεί, ο Νίκος Δένδιας πέρα από τις καθιερωμένες επαφές με την ομόλογό του, Shirley Ayorkor Botchwey στην Άκκρα, πραγματοποίησε επίσκεψη στο ελληνικό σχολείο του Αγίου Νικολάου στην πόλη Τέμα, το οποίο βοηθούν μέσω δωρεών οι Έλληνες επιχειρηματίες στη χώρα της Αφρικής.

Επίσκεψη Δένδια στην Γκάνα

Μια τέτοια κίνηση έκανε και ο Έλληνας υπουργός, ο οποίος ανακοίνωσε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα μεριμνήσει για τη δημιουργία ενός γηπέδου μπάσκετ.

Μάλιστα, στην ομιλία του ο κ. Δένδιας τόνισε πως θα πραγματοποιήσει νέα επίσκεψη στο μέλλον για να δει τα παιδιά να παίζουν μπάσκετ στο συγκεκριμένο γήπεδο, ενώ ζήτησε από τους τοπικούς φορείς να του κάνουν το… χατίρι για το όνομα του γηπέδου.

Όπως σημείωσε ο Έλληνας υπουργός, θα ήθελε το συγκεκριμένο γήπεδο να πάρει το όνομα του ανθρώπου που συνδέει με τον καλύτερο τρόπο την Ελλάδα με την Αφρική, διαφημίζοντας και τις δύο σε όλο τον κόσμο: του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Δείτε την ομιλία του Νίκου Δένδια:

When I come again, I would be very proud to see you playing basketball on that court, named “#Giannis #Antetokounmpo” @Giannis_An34. A name that unites Greece with Africa! (statement following my visit to St. Nicholas’ Greek School in Tema, #Ghana). pic.twitter.com/rNXGSsGEtR

— Nikos Dendias (@NikosDendias) January 12, 2023