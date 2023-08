Νορβηγία: Τρομακτικές εικόνες – Έσπασε φράγμα και τα νερά παρέσυραν σπίτια – ΒΙΝΤΕΟ

Τεράστιες καταστροφές, κατολισθήσεις και πλημμύρες προκάλεσε η καταιγίδα «Χανς» στη Νορβηγία, ενώ ένα φράγμα κατέρρευσε μερικώς στα νότια της χώρας υποχρεώνοντας τις Αρχές να εκκενώσουν τις κοινότητες κατάντη του ποταμού, για λόγους ασφαλείας.

Οι Αρχές εξέταζαν αρχικά την πιθανότητα να ανατινάξουν τμήμα του φράγματος στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο Braskereidfoss στον ποταμό Γκλέμα, τον μεγαλύτερο της Νορβηγίας, ώστε με την ελεγχόμενη, έκρηξη να εκτονωθεί η πίεση στο φράγμα και να μην πλημμυρίσουν οι κοινότητες κατάντη. Ωστόσο, το σχέδιο εγκαταλείφθηκε όταν τα νερά έσπασαν το φράγμα, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Φρέντρικ Τόμσον.

Οι Αρχές ελπίζουν τώρα ότι τα νερά θα υποχωρήσουν σταδιακά, συμπλήρωσε ο Τόμσον.

«Επ’ ουδενί έχει απομακρυνθεί η απειλή», είπε ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στόρε, προειδοποιώντας ότι οι πλημμύρες θα συνεχιστούν καθώς η περίσσεια νερού ρέει κατάντη. «Η στάθμη του νερού μπορεί να φθάσει σε υψηλό 50ετίας ή και περισσότερο», πρόσθεσε.

Νωρίς την Τετάρτη σταμάτησαν να λειτουργούν οι γεννήτριες του φράγματος μετά από βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, όπως δήλωσε η διαχειρίστρια εταιρεία του υδροηλεκτρικού σταθμού, Hafslund Eco, με αποτέλεσμα να μη λειτουργήσουν το αυτόματο σύστημα που ανοίγει τις καταπακτές του νερού, ώστε να εκτονωθεί η πίεση στο φράγμα. Έτσι τα νερά υπερχείλισαν το φράγμα και πλημμύρισαν το εργοστάσιο προκαλώντας μεγάλη καταστροφή.

