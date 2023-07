Νότια Κορέα: Επτά νεκροί, τρεις αγνοούμενοι, πάνω από 1.500 εκτοπισθέντες από πλημμύρες

Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, τρεις αγνοούνται, επτά τραυματίστηκαν και πάνω από 1.500 απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους στη Νότια Κορέα, σύμφωνα με αξιωματούχους, καθώς οι καταρρακτώδεις βροχές για τρίτη ημέρα προκάλεσαν κατολισθήσεις και την υπερχείλιση φράγματος.

Έως περίπου τις 11:00 τοπική ώρα (περίπου 05:00 ώρα Ελλάδος), 1.567 άνθρωποι είχαν απομακρυνθεί από τις εστίες τους σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών και Ασφαλείας και ο αριθμός τους μπορεί να αυξηθεί καθώς φράγμα στην επαρχία Τσουνγκτσεόνγκ υπερχείλισε.

Οι εντολές των τοπικών αρχών για εκκένωση αφορούσαν πάνω από 7.000 ανθρώπους σε διάφορες χρονικές στιγμές, σύμφωνα με τις επαρχιακές αρχές.

Ως τις 09:00 τοπική ώρα, πάνω από 2.700 τόνοι νερού ανά δευτερόλεπτο έρρεαν στο Φράγμα Γκοεσάν, που είναι ο μέγιστος όγκος υδάτων που μπορούν να αποδεσμευτούν από αυτό.

South Korea: At least seven dead after torrential downpours unleash flooding and landslideshttps://t.co/T6uAjhQGS6

— Marketing (@Marketi86240413) July 15, 2023