Νότια Κορέα: Καραμπόλα με 3 σχολικά λεωφορεία – Τουλάχιστον 80 τραυματίες

Περισσότεροι από 80 άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά, τραυματίστηκαν σήμερα στη Νότια Κορέα όταν τρία σχολικά λεωφορεία ενεπλάκησαν σε καραμπόλα σε αυτοκινητόδρομο ανατολικά της Σεούλ, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία.

Τα σχολικά λεωφορεία μετέφεραν 75 μαθητές Γυμνασίου και τους καθηγητές τους σε εκδρομή όταν σημειώθηκε το τροχαίο στην κομητεία Χόνγκτσεον της επαρχίας Γκανγκγουόν, είπε τηλεφωνικώς αξιωματούχος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Γκανγκγουόν.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, δύο μαθητές συγκαταλέγονται στους τρεις βαριά τραυματισμένους.

79 people were injured, including 72 students, 4 teachers, and 3 drivers, in a car accident in #SouthKorea on Friday, @YonhapNews reported citing local officials. pic.twitter.com/oOYNtsma3Q

