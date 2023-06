Ντόναλντ Τραμπ: Προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις για τον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ

Παρά το γεγονός πως ο Ντόναλντ Τραμπ εμπλέκεται σε μεγάλες δικαστικές περιπέτειες, φαίνεται να έχει προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις σχετικά με την υποστήριξη των Ρεπουμπλικανών.

Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει 37 κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της απόκρυψης απόρρητων εγγράφων και της συνωμοσίας για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, ο πρώην πρόεδρος συνεχίζει να είναι μπροστά στις δημοσκοπήσεις.

Συγκεκριμένα, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, δείχνει να έχει αυτή τη στιγμή την υποστήριξη του 61% των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων, σε σύγκριση με τον Ρον ΝτεΣάντις, τον κύριο αντίπαλο του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του 2024, ο οποίος συγκεντρώνει το 23% των ψήφων, σύμφωνα με δημοσκόπηση του “CBS News” και τον ερευνητικό οργανισμό YouGov.

Ο γερουσιαστής της Νότιας Καρολίνας Τιμ Σκοτ και ο πρώην αντιπρόεδρος Μάικ Πενς έλαβαν έκαστος το 4% των ψήφων, ενώ η υποψήφια Νίκι Χέιλι συγκέντρωση το 3% της εμπιστοσύνης των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων, σύμφωνα με την εφημερίδα «Hill».

Όσον αφορά στο τι θα γίνει στο ενδεχόμενο ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος να καταδικαστεί από το ομοσπονδιακό δικαστήριο, οι Ρεπουμπλικάνοι ψηφοφόροι απάντησαν σε ποσοστό 80% ότι θα έπρεπε οπωσδήποτε να γίνει πρόεδρος! Συνολικά 1.798 άτομα συμμετείχαν στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 9 και 10 Ιουνίου, αφού ανακοινώθηκε ότι είχε κατατεθεί το ομοσπονδιακό κατηγορητήριο.

GOP primary voters say they’re far more concerned that Donald Trump’s indictment is politically motivated than his alleged conduct being a national security risk – and there’s no evidence it’s hurt his status as the front-runner for the 2024 nomination. https://t.co/Dr4SO6aRxD

— CBS News (@CBSNews) June 12, 2023