Ο ισραηλινός στρατός στη Γάζα: Στην δημοσιότητα πλάνα από την χερσαία επίθεση – ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) έδωσαν στη δημοσιότητα σήμερα πλάνα που υποτίθεται ότι δείχνουν τη χερσαία επιχείρησή τους στη Γάζα.

Το απόσπασμα δημοσιεύτηκε στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης του στρατού σήμερα το πρωί, μαζί με μια ενημέρωση που υποστήριζε ότι τα στρατεύματα είχαν χτυπήσει 300 στόχους.

Σύμφωνα με τις IDF, χτυπήθηκαν αντιαρματικοί πύραυλοι, θέσεις εκτόξευσης πυραύλων και στρατιωτικές εγκαταστάσεις μέσα σε υπόγειες σήραγγες.

Το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Ισραήλ:

The IDF has released new footage of its expanded ground operation in the Gaza Strip. pic.twitter.com/tOTdGGZC2t

— Intelligence FRONT (@Intelligencefnt) October 31, 2023