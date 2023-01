Ο Βασιλιάς Κάρολος υποδέχτηκε τον πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη και ενημερώθηκε για το Κυπριακό

Με τον Βασιλιά Κάρολο συναντήθηκε νωρίτερα σήμερα ο Πρόεδρος της κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Σύμφωνα με τον Κύπριο Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Μάριο Πελεκάνο, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε φιλικό κλίμα παρουσία της Πρώτης Κυρίας Άντρης Αναστασιάδου και της Βασιλικής συζύγου Καμίλα και έλαβε χώρα στην προσωπική κατοικία του Βασιλιά, στο Birkhall, στη Σκωτία.

Farewell meeting with His Majesty King Charles III, as always held in a truly friendly manner. Discussed the cooperation between Cyprus and the UK, Commonwealth agenda, Environmental Sustainability and Climate Change. I also informed HM on the latest developments on Cyprus issue. pic.twitter.com/h3aMwh05IB

