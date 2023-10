Ομπάμα – Κλίντον: Καταδίκασαν την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ

Ο Μπαράκ Ομπάμα και ο Μπιλ Κλίντον καταδίκασαν την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

Οι πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ, Κλίντον και Ομπάμα, εξέδωσαν δηλώσεις το βράδυ της Δευτέρας, καταδικάζοντας την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

«Όλοι οι Αμερικανοί θα πρέπει να είναι τρομοκρατημένοι και εξοργισμένοι από τις θρασύτατες τρομοκρατικές επιθέσεις στο Ισραήλ και τη σφαγή αθώων πολιτών», έγραψε ο Ομπάμα στο X, χθες το απόγευμα.

Ομπάμα: «Υποστηρίζουμε το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του ενάντια στην τρομοκρατία»

Συνέχισε: «Θρηνούμε για όσους έχασαν τη ζωή τους, προσευχόμαστε για την ασφαλή επιστροφή όσων κρατούνται όμηροι και στεκόμαστε ευθέως στο πλευρό του συμμάχου μας, του Ισραήλ, καθώς διαλύει τη Χαμάς»

«Καθώς υποστηρίζουμε το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του ενάντια στην τρομοκρατία, πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη τόσο για τους Ισραηλινούς όσο και για τους Παλαιστίνιους», κατέληξε στην δήλωσή του ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ.

All Americans should be horrified and outraged by the brazen terrorist attacks on Israel and the slaughter of innocent civilians. We grieve for those who died, pray for the safe return of those who’ve been held hostage, and stand squarely alongside our ally, Israel, as it… — Barack Obama (@BarackObama) October 9, 2023

Ο Ομπάμα, σύμφωνα με τη Νew York Post, είχε μια ψυχρή σχέση με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος το 2015 εκφώνησε ομιλία στη Βουλή των Αντιπροσώπων υπό την τότε ηγεσία των Ρεπουμπλικανών, επιτιθέμενος στην συμφωνία για τα πυρηνικά επί Ομπάμα, με το Ιράν.

Kλίντον: «Τώρα είναι η ώρα για τον κόσμο να συσπειρωθεί κατά της τρομοκρατίας»

Με τη σειρά του, λίγη ώρα μετά και ο Μπιλ Κλίντον δήλωσε:

«Καταδικάζω τη φρικτή τρομοκρατική επίθεση που πραγματοποίησε η Χαμάς στο Ισραήλ και θλίβομαι για την παράλογη απώλεια ανθρώπινων ζωών. Η καρδιά μου είναι με όλους όσους επλήγησαν από τη βία, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών οικογενειών.

«Τώρα είναι η ώρα για τον κόσμο να συσπειρωθεί κατά της τρομοκρατίας και να υποστηρίξει την ισραηλινή δημοκρατία», ανέφερε ο 42ος πρόεδρος στη δική του ανάρτηση στο Χ.

«Στέκομαι στο πλευρό της κυβέρνησης του Ισραήλ και όλων των Ισραηλινών και τους καλώ να σταθούν ενωμένοι. Αυτή είναι μια στιγμή που πρέπει να επικεντρωθούμε στον σκοπό πάνω από την πολιτική».

I condemn the horrific terrorist assault carried out by Hamas in Israel, and mourn the senseless loss of life. My heart is with all those affected by the violence, including American families. Now is a time for the world to rally against terrorism and to support Israeli… — Bill Clinton (@BillClinton) October 9, 2023

Ο Κλίντον βοήθησε στη διαμεσολάβηση για τις συμφωνίες του Όσλο στα μέσα της δεκαετίας του 1990 μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών, οι οποίες τελικά απέτυχαν να εγκαινιάσουν την ειρήνη μεταξύ των δύο πλευρών.

Η σύζυγός του, Χίλαρι Κλίντον καταδίκασε τις τρομοκρατικές επιθέσεις το απόγευμα της Κυριακής.

«Οι προσευχές μου είναι με όλους όσοι έχουν πληγεί από τις φρικτές επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ»«, έγραψε η πρώην πρώτη κυρία. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν σθεναρά τον σύμμαχό μας, σήμερα και κάθε μέρα».

My prayers are with everyone affected by the horrific attacks by Hamas in Israel. The United States stands in strong support of our ally, today and every day. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) October 8, 2023

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το ifimerida, οι πρώην πρόεδροι Ντόναλντ Τραμπ, Τζορτζ Μπους και Τζίμι Κάρτερ, ή τα ιδρύματά τους εξέδωσαν δηλώσεις στήριξης του εβραϊκού κράτους.