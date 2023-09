Οι 10 καλύτερες τηλεοπτικές σειρές στο Disney+

Γεμάτο από εκπληκτικά απολαυστικές επιλογές είναι φυσικά το Disney+.

Από όλες τις εταιρείες που έχουν μπει στον “πόλεμο” του streaming, η Disney έχει σημαντικό πλεονέκτημα με το Disney+ καθώς μπορεί να αντλήσει ταινίες κινουμένων σχεδίων και live action από το δικό της “θησαυροφυλάκιο”, δημοφιλείς σειρές από τα δικά της καλωδιακά δίκτυα, καθώς και εκπληκτικό περιεχόμενο από τις Pixar, Marvel και Lucasfilm. Σε όλα αυτά δεν συνυπολογίζουμε τις πρωτότυπες σειρές και ταινίες της πλατφόρμας.

Αν και η επιλογή του περιεχομένου της πλατφόρμας απευθύνεται περισσότερο σε παιδιά, οικογένειες και θαυμαστές των franchise, το μέγεθος καταλόγου και η ποιότητα του, βρίσκεται σε αρκετά ισότιμη βάση με το Netflix. Δεν γνωρίζουμε αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά και τα δύο, αν ωστόσο γίνετε συνδρομητής στο Disney+, σας έχουμε 10 σύγχρονες σειρές που αξίζει να παρακολουθήσετε.

Only Murders In The Building

Η πρωτότυπη κωμική σειρά αστυνομικού μυστηρίου, “Only Murders In The Building”, η οποία είναι γραμμένη από τον Στιβ Μάρτιν, μαζί με τον Τζον Χόφμαν του “Grace and Frankie”, ακολουθεί τρεις αγνώστους (τους υποδύονται οι Στιβ Μάρτιν, Μάρτιν Σορτ και Σελένα Γκόμεζ) που μοιράζονται το πάθος τους για τα αληθινά εγκλήματα και ξαφνικά βρίσκονται εμπλεκόμενοι σε ένα από αυτά.

Reservation Dogs

Η επιτυχημένη σειρά των δικτύων FX/Hulu και ακολουθεί αυτόχθονων εφήβων που ζουν σε έναν καταυλισμό στην Οκλαχόμα, οι οποίοι προσπαθούν να μαζέψουν χρήματα για να φύγουν στην Καλιφόρνια και να ξεφύγουν από τον περίγυρό τους. Με δημιουργό τον Τάικα Γουαϊτίτι, το “Reservation Dogs” σάς προσκαλεί σε έναν εκπληκτικά οικείο και αστείο κόσμο.

The Old Man

Η σειρά “The Old Man” επικεντρώνεται στον Ντα Τσέις (Τζεφ Μπρίτζες) που δραπέτευσε από τη CIA δεκαετίες πριν και έκτοτε ζει κρυμμένος. Όταν καταφθάνει ένας δολοφόνος και προσπαθεί να τον βγάλει από τη μέση, ο παλιός πράκτορας μαθαίνει πως για να διασφαλίσει το μέλλον του, πρέπει να συμφιλιωθεί με το παρελθόν τους. Ο Υποδιευθυντής Αντικατασκοπείας του FBI καλείται να κυνηγήσει τον Τσέις λόγω της περίπλοκης προϊστορίας του με τον φυγά.

Dopesick

Το “Dopesick” δίνει έμφαση στον αγώνα κατά του εθισμού στα οπιοειδή στην Αμερική, στο πώς επηρεάζονται τα άτομα και οι οικογένειες από τις εξαρτήσεις, στις συγκρούσεις συμφερόντων που αφορούν τη Purdue Pharma και διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες (όπως ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων και το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ), στη νομική υπόθεση κατά της Purdue Pharma και στην ανάπτυξη, δοκιμή και εμπορία του φαρμάκου OxyContin.

The People v. O.J. Simpson: American Crime Story

Βασισμένο στο πολύκροτο βιβλίο “The Run of his Life: The People v. O.J. Simpson” του Jeffrey Toobin και με την υπογραφή του διακεκριμένου με Emmy και Χρυσή Σφαίρα παραγωγού, Ράιαν Μέρφι, το δικαστικό δράμα “American Crime Story: The People v. O.J.Simpson” αφηγείται μια πραγματική ιστορία εγκλήματος που συντάραξε τις ΗΠΑ. Είναι μια σειρά που συναρπάζει με την αληθοφάνειά και καλεί τον θεατή να βγάλει μόνος του συμπεράσματα, όπως κλήθηκαν οι ένορκοι της δίκης να καθορίσουν την τύχη του κατηγορούμενου.

Dave

Η σειρά περιστρέφεται γύρω από έναν νευρωτικό άνδρα που σε λίγο φτάνει τα 30 του χρόνια και είναι πεπεισμένος ότι προορίζεται να γίνει ένας από τους καλύτερους ράπερ όλων των εποχών. Τώρα, θα πρέπει να πείσει τους φίλους του και τον υπόλοιπο κόσμο. Βασίζεται στην ζωή του ράπερ και κωμικού, Dave Burd, γνωστός με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο “Lil Dicky”, ο οποίος έχει και τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

What We Do in the Shadows

Βασισμένο στο υπέροχο καλτ mockumentary των Τζεμέιν Κλεμέντ και Τάικα Γουαϊτίτι (2014), το “What we do in the shadows” ήρθε να δώσει νέα πνοή στο αμερικανικό sitcom με… “κόντρα ρόλο”, αφού έχει πρωταγωνιστές μια ομάδα βρικολάκων που ζει στην σημερινή Αμερική. Μια από τις πιο ευφάνταστα αστείες σειρές που μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτή την στιγμή.

The Mandalorian

Το “The Mandalorian” είναι ένα Αμερικάνικο διαστημικό Γουέστερν που δημιουργήθηκε από τον Τζον Φαβρό για τη Disney+. Είναι η πρώτη σειρά ζωντανής δράσης του Star Wars, ξεκινώντας πέντε χρόνια μετά τα γεγονότα του Η Επιστροφή των Τζεντάι (1983). Πρωταγωνιστεί ο Πέδρο Πασκάλ στον ομώνυμο με τη σειρά ρόλο, ως ένας μοναχικός κυνηγός επικηρυγμένων που προσπαθεί να γλιτώσει αφού προσλαμβάνεται για να παραδώσει “Το Παιδί”.

The Bear

Η πολυεπίπεδη ερμηνεία του Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ στο “The Bear” ως ασταθής, ταραγμένος, μυστηριώδης, τελειομανής σεφ, Κάρμεν, ο οποίος αναγκάζεται να επιστρέψει στη γενέτειρά του, το Σικάγο, για να αναλάβει το σαντουιτσάδικο του νεκρού αδελφού του, είναι ένας από τους λόγους που αξίζει να δείτε την σειρά που έχει κάνει τους πάντες να μιλούν με τα καλύτερα λόγια.

Atlanta

Η πολυβραβευμένη σειρά “Atlanta”, με δημιουργό και πρωταγωνιστή τον Ντόναλντ Γκλόβερ, γνωστό και ως Childish Gambino, παρουσιάζει με ρεαλιστικό, σύγχρονο και καυστικό τρόπο την αμερικάνικη κουλτούρα αλλά και κοινωνικά θέματα. Πρόκειται για μία από τις καλύτερες σειρές της δεκαετίας, η οποία ειλικρινά θα σας μαγέψει.

Πηγή: perpetual.gr