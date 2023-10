Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας έδωσαν στη δημοσιότητα ονόματα και φωτογραφίες νεκρών στρατιωτικών

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα ονόματα στρατιωτών που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας του πολέμου στο Ισραήλ με την Παλαιστίνη. Πρόκειται για ανθρώπους που είχαν βρεθεί στις μάχες με τρομοκράτες της Χαμάς στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας

Παράλληλα, η αστυνομία του Ισραήλ απαρίθμησε και δεκάδες αστυνομικούς που σκοτώθηκαν, αντιμετωπίζοντας τους τρομοκράτες.

Τουλάχιστον 300 άνθρωποι σκοτώθηκαν το Σάββατο, καθώς οι τρομοκράτες της Χαμάς στη Γάζα εξαπέλυσαν πόλεμο εναντίον του Ισραήλ, διεισδύοντας σε πόλεις, αφηνιάζοντας σε στρατιωτικές θέσεις και εκτοξεύοντας χιλιάδες ρουκέτες σε ένα μεγάλο τμήμα του Ισραήλ σε μια συγκλονιστική επίθεση. Οι τρομοκράτες έσυραν δεκάδες στρατιώτες και πολίτες στη Γάζα, όπου κρατούνται σήμερα όμηροι.

Παρακάτω, παρουσιάζονται οι στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους:

Col. Roi Levy, 44

Lt. Col. Sahar Machluf, 36

Maj. Chen Buchris, 26

Cpt. Adir Ovadi, 23

Cpt. Yotam Ben Bassat

Lt. Or Moses, 22

Lt. Yiftah Yaabetz, 23

Lt. Menashe Yoav Maliev, 19

Lt. Or Yosef Ran, 29

Lt. (res.) Ido Edri, 24

2nd Lt. Adar Ben Simon, 20

2nd Lt. Yanai Kaminka, 20

Sgt. First Class Amir Fisher, 22

Staff Sgt. Ofir Tzioni, 21

Staff Sgt. Omri Niv Feirstein, 20

Staff Sgt. Yuval Ben Yaakov, 21

Staff Sgt. Ido Harush

Sgt. Or Asto, 21

Sgt. Ofek Rosental, 20

Sgt. Eden Alon Levi, 19

Cpl. Dvir Lisha, 21

Cpl. Guy Bazak, 19

Cpl. Netanel Yang, 20

Cpl. Adi Gurman, 19

Pvt. Neria Aharon Nagiri, 18

Pvt. Naama Buni, 19

Lt. Col. Yonatan Tzur, 33

Maj. Avraham Hovlashvili , 26

Maj. Ido Yehoshua, 27

Maj. (res.) Omri Michaeli, 35

Cpt. Arye Shlomo Tsering, 27

Lt. Shoham Tomer, 23

Lt. Itay Maor, 23

Lt. Rom Shlomi, 23

Sgt. First Class Vitaly Shipkevich, 21

Staff Sgt. Ilay Gamzu, 20

Staff Sgt. Ohad Cohen, 20

Sgt. Itay-El Marciano, 20

Cpl. Itamar Ayish, 19

Cpl. Ori Looker, 19

Cpl. Yaron Zahar, 19

Pvt. Ofir Davidian, 18

Cpt. Tal Grushka, 25