Ονδούρα: Μακελειό σε γυναικείες φυλακές – Συγκρούστηκαν συμμορίες – Δεκάδες νεκρές

Μακελειό έγινε σε γυναικείες φυλακές της Ονδούρας μετά από σύγκρουση συμμοριών που είχε ως αποτέλεσμα να ξεσπάσει μεγάλη φωτιά στις εγκαταστάσεις.

Ο ακόμη «προκαταρκτικός» απολογισμός των θυμάτων σύγκρουσης μεταξύ συμμοριών σε φυλακή γυναικών της Ονδούρας που προκάλεσε πυρκαγιά έφθασε χθες Τρίτη (20.6.2023) τις 41 νεκρές σύμφωνα με την αστυνομία, με την πρόεδρο της χώρας της κεντρικής Αμερικής να δηλώνει «συγκλονισμένη» για την τραγωδία.

Άλλες πέντε κρατούμενες στις γυναικείες φυλακές τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο στην έκρηξη της βίας σε αυτή τη φυλακή, περίπου 25 χιλιόμετρα βόρεια από την πρωτεύουσα της Ονδούρας Τεγκουσιγκάλπα, ανέφερε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Εντγκάρδο Μπαραόνα, χωρίς να διευκρινίσει αν όλα τα θύματα ήταν έγκλειστες.

Απομακρύνθηκε ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας

Η πρόεδρος Σιομάρα Κάστρο (αριστερά) τόνισε πως η «τερατώδης» σφαγή «σχεδιάστηκε από τις μάρας», τις συμμορίες που κατατρομοκρατούν τη χώρα.

Απαίτησε «λογοδοσία», ειδικά από το υπουργείο Εσωτερικών, υποσχόμενη «δραστικά μέτρα» και απομάκρυνε από τη θέση τον υπουργό Δημόσιας Ασφάλειας μέσα στη νύχτα.

Η κυρία Κάστρο «αποφάσισε να ονομάσει υπουργό Ασφαλείας τον στρατηγό Γουστάβο Σάντσες», τον πρώην διευθυντή της αστυνομίας, σύμφωνα με ανακοίνωσή της. Ο κ. Σάντσες αντικαθιστά τον Ραμόν Σαβιγιόν.

Τα περισσότερα θύματα κάηκαν ζωντανά, ενώ άλλα υπέκυψαν στα τραύματα που υπέστησαν από σφαίρες, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της εισαγγελίας Γιούρι Μόρα.

Σύμφωνα με τον κ. Μόρα, διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθεί ποια ήταν η συμμορία που εξαπέλυσε την επίθεση.

Σύμφωνα με τη Ντέλμα Ορδόνιες, τα θύματα ήταν μέλη της συμμορίας Μάρα Σαλβατρούτσα, κάτι που αφήνει να εννοηθεί, κατ’ αυτή, πως την επίθεση διέπραξαν κρατούμενες που ανήκουν στην αντίπαλη Μπάριο 18.

Η εισβολή που ξεκίνησε τη φωτιά

Μέλη συμμορίες εισέβαλαν σε κελί όπου κρατούνταν μέλη αντίπαλης κι έβαλαν φωτιά, είπε η κυρία Ορδόνιες στον Τύπο. Ο συγκεκριμένος τομέας της φυλακής στην Ταμάρα, όπου είναι έγκλειστες περίπου 900 γυναίκες, «καταστράφηκε εντελώς» από την πυρκαγιά, σύμφωνα με την ίδια.

Εκατοντάδες συγγενείς συγκεντρώθηκαν στην περιοχή όπου βρίσκεται η φυλακή προσπαθώντας να μάθουν νέα. «Δεν ξέρουμε ποια είναι» τα θύματα, είπε εμφανώς απελπισμένος άνδρας.

Η υφυπουργός Εσωτερικών Γιουλίσα Βιγιανουέβα ανακοίνωσε μέσω Twitter πως υπήρξε «άμεση επέμβαση πυροσβεστών, αστυνομικών και στρατιωτικών».

