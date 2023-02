Ουκρανία: 6 άμαχοι νεκροί από βομβαρδισμό στη Χερσώνα

Τη ζωή τους έχασαν έξι άμαχοι, ενώ άλλοι 12 τραυματίστηκαν από ρωσικούς βομβαρδισμούς σε μια αγορά και μια στάση δημόσιων συγκοινωνιών στην νότια ουκρανική πόλη Χερσώνα, ανακοίνωσε ο στρατός της Ουκρανίας.

Η νότια στρατιωτική διοίκηση ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η Χερσώνα έγινε στόχος βομβαρδισμών καθώς ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εκφωνούσε μια ομιλία κατά την οποία απεικόνιζε τη χώρα του να μην βρίσκεται σε πόλεμο με τον ουκρανικό λαό.

This is a report from the Southern Operational Command, today Feb. 21 the Russians shelling targeted residential areas, critical infrastructure facilities, a local market, kindergarten, hospital, and bus stop here in Kherson. This barbaric act must be stopped by all means pic.twitter.com/GrNpHOL999

— Mykhailo Oleksiy (@mykhailooleksiy) February 21, 2023