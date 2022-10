Ουκρανία: Νέος βομβαρδισμός στη Ζαπορίζια – Κατέστρεψε πολυώροφη πολυκατοικία- ΒΙΝΤΕΟ

Νέος βομβαρδισμός κατά τη διάρκεια της νύχτας στην πόλη Ζαπορίζια (νότια) κατέστρεψε πολυώροφη πολυκατοικία και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν τραυματίες, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής των τοπικών αρχών στην ομώνυμη ουκρανική περιφέρεια, ο Ολεξάντρ Σταρούχ.

«Εξαιτίας πυραυλικής επίθεσης στο κέντρο, ακόμη μια πολυώροφη πολυκατοικία καταστράφηκε», ανέφερε ο κ. Σταρούχ μέσω της πλατφόρμας Telegram. «Υπάρχουν τραυματίες», πρόσθεσε ο περιφερειάρχης.

⚡️A multi-storey building in Zaporizhzhia destroyed by Russian shelling. Video from subscribers. https://t.co/dMDIODZqNg pic.twitter.com/1RfI2Ijhzl

Βομβαρδισμός τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Κυριακή κατέστρεψε πολυκατοικίες με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 13 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 87, ανάμεσά τους 10 παιδιά.

Ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, πυραυλικά πλήγματα στη Ζαπορίζια είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν 18 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί.

Την 30ή Σεπτεμβρίου, 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιφέρεια της ίδιας πόλης, σε χώρο στάθμευσης, όταν έπεσε πύραυλος στο σημείο. Πέρα από έναν αστυνομικό που σκοτώθηκε, οι υπόλοιποι τριάντα ήθελαν να φθάσουν σε κάποιο τμήμα της Ουκρανίας υπό τον έλεγχο των Ρώσων, όπως μεταδίδει το Reuters και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

⚡️Another video from the place where Russians hit a residential building in Zaporizhzhia. Video from subscribers. https://t.co/ili4O1sDaf pic.twitter.com/572Hb9ZSzS

