Ουκρανία – Βομβαρδισμός πολυκατοικίας στο Ντνίπρο: 5 νεκροί, 27 τραυματίες και δεκάδες παγιδευμένοι – ΒΙΝΤΕΟ

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 27 τραυματίστηκαν – μεταξύ των οποίων έξι παιδιά – από ρωσική πυραυλική επίθεση σε μια πολυκατοικία στην πόλη Ντνίπρο στην κεντροανατολική Ουκρανία, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Βαλεντίν Ρεζνισένκο, σε απολογισμό των θυμάτων της επίθεσης.

«Αυτοί (οι Ρώσοι) είναι απλά απάνθρωποι. Τουλάχιστον ένα κλιμακοστάσιο έχει καταστραφεί. Κάτω από τα ερείπια υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκονταν στα σπίτια τους», είπε.

“Είκοσι επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ανάμεσά τους είναι έξι παιδιά. Όλοι νοσηλεύονται σε νοσοκομείο”, είπε.

Ο Κίριλο Τιμοσένκο, αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου δήλωσε ότι 15 άνθρωποι έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής από τα ερείπια.

Today #Ukraine was shelled again

Terrible news from #Dnipro. It hit a residential building.

There are people under the rubble.

It's scary to imagine how many people were in the apartments at that time…#UkraineWar #StopPutinNOW pic.twitter.com/OehmuqQm07

— Катерина 🇺🇦 (@blue_eyedKeti) January 14, 2023