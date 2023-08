Πακιστάν: Πλήθος μουσουλμάνων επιτέθηκε σε χριστιανική κοινότητα μετά από κατηγορίες για βεβήλωση του Κορανίου – ΒΙΝΤΕΟ

Πλήθος μουσουλμάνων επιτέθηκαν σήμερα (14.8.2023) σε χριστιανική κοινότητα στο ανατολικό Πακιστάν, προκαλώντας ζημιές σε αρκετές εκκλησίες και βάζοντας φωτιά σε δεκάδες σπίτια, αφού κατηγόρησαν μέλη της ότι βεβήλωσαν το Κοράνι, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία και δήλωσαν ηγέτες της κοινότητας.

Το επεισόδιο έλαβε χώρα στην πόλη Τζαρανουάλα της περιοχής Φαϊζαλαμπάντ του Πακιστάν, όπως, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Ναβίντ Άχμαντ. «Ένα βίαιο πλήθος επιτέθηκε στην κοινότητα αφού δύο χριστιανοί κατηγορήθηκαν για βλασφημία», είπε.

Το σημείο αποκλείστηκε καθώς η αστυνομία προσπαθεί να διαπραγματευθεί με το πλήθος, δήλωσε ο επικεφαλής της επαρχιακής αστυνομίας Ουσμάν Ανουάρ στον αγγλόφωνο ιστότοπο Dawn.com. «Μια μεγάλη εκκλησία και ορισμένες μικρότερες βανδαλίστηκαν», είπε.

Δεκάδες άνθρωποι απέκλεισαν έναν αυτοκινητόδρομο εκεί κοντά.

Η τοπική διοίκηση κάλεσε παραστρατιωτικές μονάδες για να αντιμετωπίσουν το βίαιο πλήθος και να θέσουν την κατάσταση υπό έλεγχο, σύμφωνα με κυβερνητική διαταγή που είδε το Reuters.

Χριστιανός ηγέτης, ο Άχμαλ Μπάτι, είπε πως το πλήθος πυρπόλησε τουλάχιστον πέντε εκκλησίες και απέσπασε πολύτιμα αντικείμενα πλιατσικολογώντας σπίτια που είχαν εγκαταλείψει οι ιδιοκτήτες τους όταν κληρικοί έκαναν ανακοινώσεις σε τεμένη υποκινώντας τον όχλο.

Αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν εκκλησίες, όπως επίσης και σπίτια και προσωπικά αντικείμενα, να καταστρέφονται καίγονται.

Pakistan🚨 Alarming situation in Faisalabad. Christian community under attack over charges of Blasphemy.

Majority muslim mob has already burned 3 churches. Mob is heading to the 4th church in Faisalabad.

Several Christian homes, properties and churches have been burned down.… pic.twitter.com/qjPjPFKaFf

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) August 16, 2023