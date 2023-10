Πανεπιστήμιο Πατρών – Welcome to UP 2023: Εκπτώσεις και προσφορές για τους νέους φοιτητές σε εστίαση και εμπορικά

Το «Welcome to UP 2023» δίνει «γεύση» Πάτρας στους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου, μέσω της δράσης Taste the City.

Η εστίαση με ειδικά διαμορφωμένες προσφορές, πακέτα φοιτητικά και μεγάλες εκπτώσεις, ανοίγει τις πόρτες της και καλωσορίζει τους φοιτητές, οι οποίοι αποτελούν πηγή ζωής για την πόλη. Σε συνεργασία με τον ΣΚΕΑΝΑ (Σύλλογο Καταστηματαρχών Εστίασης και Αναψυχής) Αχαΐας, για δεύτερη χρονιά, εστιατόρια, fast foods, καφέ, bars της Πάτρας, καλωσορίζουν τους φοιτητές με ειδικές τιμές κατά τη διάρκεια του πενθημέρου των εκδηλώσεών του Φεστιβάλ Υποδοχής Νέων Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών (18 έως και 22 Οκτωβρίου) με την επίδειξη του φοιτητικού πάσο! Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη δράση αποκτούν ειδικό σήμα με QR Code που περιλαμβάνει όλο τον κατάλογο των καταστημάτων που συμμετέχουν στη δράση. Ο ΣΚΕΑΝΑ δίνει το δυναμικό παρόν με σκοπό την διασύνδεση του φοιτητικού κόσμου με τον χώρο της διασκέδασης.

EMΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Επίσης ο Εμπορικός Σύλλογος και τα εμπορικά καταστήματα της πόλης συμμετέχουν για δεύτερη χρονιά στο Φεστιβάλ και υποδέχονται τους φοιτητές προσφέροντάς τους ειδικές τιμές με την επίδειξη του φοιτητικού πάσο! Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη δράση αποκτούν ειδικό σήμα με QR Code που περιλαμβάνει όλο τον κατάλογο των καταστημάτων που συμμετέχουν στην δράση.

ΜΠΟΥΤΙΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Σε έναν καλαίσθητο χώρο στην Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο, δίπλα στο Πάρκο της Ειρήνης, οι φοιτητές μπορούν να βρουν τα επίσημα αποκλειστικά είδη δώρου, ένδυσης, γραφείου και λοιπά χρηστικά αντικείμενα που φέρουν το λογότυπο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ειδικά για το Φεστιβάλ υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών υπάρχει έκπτωση σε όλα τα είδη από 10 – 50%.

Η επιχείρηση προσφέρει και ένα laptop Lenovo xp μαζί με ακουστικά, δώρο στον τυχερό που θα κερδίσει τον διαγωνισμό ανάρτησης φωτογραφίας με #weareup2023 στα social media του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το «Welcome to UP 2023», διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών, με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας καθώς και με τη συνεργασία των Δήμων Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και την πολύτιμη συνεισφορά των χορηγών του.

(Όλες οι πληροφορίες για το Φεστιβάλ, στο site του Welcome, welcometoup.upatras.gr)