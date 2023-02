Πανικός σε πτήση της Qatar Airways: Έφτασε κοντά στην πρόσκρουση – Επιβάτες «έκαναν εμετό και ούρλιαζαν»

Σκηνές βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία του Χόλιγουντ έζησαν επιβάτες πτήσης της Qatar Airways, φτάνοντας πολύ κοντά στην πρόσκρουση.

Έναν πραγματικό εφιάλτη έζησαν οι επιβάτες πτήσης της Qatar Airways που απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Ντόχα με προορισμό την Κοπεγχάγη αλλά λίγα λεπτά μετά έχασε απότομα ύψος φτάνοντας κοντά στην πρόσκρουσή του στη θάλασσα.

‘There was screaming… I thought we were going down’: Air traffic controller who was passenger on ‘fully loaded’ Qatar Airways Dreamliner that plummeted after take-off recalls how there was panic in the cabinhttps://t.co/frE4ekFXU5 https://t.co/frE4ekFXU5 pic.twitter.com/2rtQlmrRF8

— renu gupta (@renugup06800619) February 10, 2023