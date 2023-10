Πάνος Καλίδης: Μετά από 18 χρόνια σχέσης έκανε πρόταση γάμου στη Λεάννα Μάρκογλου ΒΙΝΤΕΟ

Τα νέα είναι ευχάριστα και γνωστό και αγαπημένο ζευγάρι της ελληνικής showbiz.

Ο Πάνος Καλλίδης μετά από 18 χρόνια σχέσης και τρία παιδιά με την Λεάννα Μάρκογλου, πήρε την απόφαση να παντρευτεί!

Ο τραγουδιστής λίγο πριν αναχωρήσει για το ριάλιτι «Ι’m a Celebrity…Get Me Out of Here», που γυρίζεται στον Άγιο έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφο και μητέρα των παιδιών του

«Πήγαμε σε μια εκκλησία που είχε ολονυκτία και μου λέει έχω μαζί μου το δακτυλίδι και το κουβαλάω δυο μήνες. Και μου το έδωσε! Μου έκανε πρόταση γάμου, δεν γονάτισε, ήρθε έκατσε δίπλα μου και μου έδωσε το κουτάκι. Μου είπε “Θέλω να γίνεις γυναίκα μου”. Ήταν αμήχανο, δεν ήξερε πώς να το κάνει. Μέσα στο δακτυλίδι είχε γράψει τα αρχικά των παιδιών μας.

Αυτό ήταν που με συγκίνησε πάρα πολύ και κλαίγαμε και οι δύο. Δεν έχουμε ορίσει ημερομηνία γάμου, δεν είναι κάτι που μας βιάζει. Κάποια στιγμή θα το κάνουμε για την ευλογία του Θεού. Οι κόρες μου είναι πάρα πολύ ευτυχισμένες» δήλωσε η Λεάννα Μάρκογλου στην εκπομπή Super Κατερίνα.

