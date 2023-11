Παραδόθηκε ο 35χρονος Τούρκος που κρατούσε όμηρο το παιδί του στο αεροδρόμιο του Αμβούργου

Παραδόθηκε ο 35χρονος ένοπλος Τούρκος που κρατούσε όμηρο το παιδί του στο αεροδρόμιο του Αμβούργου.

Ο άνδρας κρατούσε όμηρο την 4χρονη κόρη του για πάνω από 15 ώρες μέσα στο αυτοκίνητό του αλλά πριν λίγο το συμβάν έληξε και ο 35χρονος συνελήφθη, χωρίς να προβάλλει καμία αντίσταση.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Αμβούργου, πατέρας και κόρη βγήκαν από το αυτοκίνητο και το παιδί δείχνει να μην έχει τραυματιστεί.

Η αστυνομία διαπραγματευόταν όλες αυτές τις ώρες με τον 35χρονο με ειδικούς ψυχολόγους. Μάλιστα Γερμανοί αξιωματούχοι προειδοποιούσαν ότι το αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό για απογειώσεις και προσγειώσεις μέχρι να λήξει η ομηρία.

Σύμφωνα με γερμανικά Μέσα Ενημέρωσης ο 35χρονος είναι τουρκικής καταγωγής, από την Κάτω Σαξονία και φέρεται να είχε διαμάχη με τη μητέρα του παιδιού σχετικά με την επιμέλεια και το απόγευμα του Σαββάτου απήγαγε το κοριτσάκι. H Bild ανέφερε ότι ο άνδρας ήθελε να ταξιδέψει μαζί της στην Τουρκία με αεροπλάνο.

Η μητέρα, νωρίτερα, είχε τηλεφωνήσει στην αστυνομία, καταγγέλλοντας την απαγωγή του παιδιού. Ο άνδρας πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα και πέταξε μολότοφ, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής αστυνομίας. Η εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Αμβούργου διακόπηκε αμέσως, ενώ έκλεισαν και οι τερματικοί σταθμοί και ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις.

Το χρονικό του περιστατικού

Χθες βράδυ, γύρω στις 20.00 (τοπική ώρα, 21.00 ώρα Ελλάδας), ο οπλισμένος άνδρας έσπασε με το αυτοκίνητό του την μπάρα σε πύλη και εισήλθε στην πίστα του αεροδρομίου, πυροβολώντας δύο φορές στον αέρα και εκτοξεύοντας δύο φλεγόμενες φιάλες, που έμοιαζαν με βόμβες μολότοφ, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Η αστυνομία δήλωσε ότι πιστεύει ότι το περιστατικό συνδέεται με «διαμάχη για την επιμέλεια ενός παιδιού».

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, στο αυτοκίνητο επέβαιναν ένας πατέρας και το παιδί του. Η εφημερίδα Bild ανέφερε ότι ο άνδρας είναι 35 ετών και τουρκικής υπηκοότητας ενώ το παιδί είναι ένα κορίτσι 4 ετών. Η αστυνομία ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις γίνονται στα τουρκικά.

Νωρίτερα, η σύζυγος του οδηγού του αυτοκινήτου είχε ενημερώσει την αστυνομία για την απαγωγή του παιδιού, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Χθες βράδυ, 17 πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες να προσγειωθούν στο Αμβούργο, με 3.200 επιβαίνοντες, κατευθύνθηκαν σε άλλα αεροδρόμια. Για σήμερα, είναι προγραμματισμένες 286 πτήσεις, που μεταφέρουν 34.500 επιβάτες.

A man with a weapon imprisoned a child in his car, disrupting the work of the airport in Hamburg: “A man, armed and entered the territory of Hamburg airport in an Audi, set up a barricade in a car with a child and stopped the work of the airport. Ignoring the security zones, he… pic.twitter.com/oPTFlbmYa0

— Petar Malbasic (@MalbasicPetar) November 5, 2023