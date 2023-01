Πάτρα: Με επιτυχία τα εγκαίνια της έκθεσης «Υπό Διαπραγμάτευση» ΦΩΤΟ

Με επιτυχία εγκαινιάστηκε το Σάββατο 13/01/2023 η έκθεση «Υπό Διαπραγμάτευση» στον εικαστικό χώρο Cube.

Τα έργα θαύμασαν από κοντά καταξιωμένοι εικαστικοί, πολιτικοί συλλέκτες, επιχειρηματίες και φιλότεχνοι γεμίζοντας την γκαλερί. Η Cube Gallery υποδέχθηκε τη νέα χρονιά φιλοξενώντας στον χώρο της το on going art project Υπό Διαπραγμάτευση | Under Negotiation, που επιμελούνται η Σοφία Δαλαμάγκα και η Λιάνα Ζωζά σε συνεργασία με το KROMA.

Η ιδέα του συλλογικού αυτού εγχειρήματος γεννήθηκε από τη Σοφία Δαλαμάγκα, τον Ιανουάριο του 2020, θέλοντας να ξεκινήσει μια «συζήτηση» σχετικά με το πόσο ορατή είναι η γυναίκα φωτογράφος στον ελλαδικό χώρο.

Η συνάντηση με τη Λιάνα Ζωζά, στον ρόλο της συν-επιμελήτριας υπήρξε δημιουργική για την συνέχιση και υλοποίηση του project, σε μια εποχή που τα πάντα βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση.