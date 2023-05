Πελαγίδης: Ποιος είναι ο νέος «τσάρος» της οικονομίας

Ο Θεόδωρος Πελαγίδης, υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας θα είναι μέχρι τις εκλογές της 25ης Ιουνίου ο νέος «τσάρος» της Οικονομίας.

Ο κ. Πελαγίδης, ο οποίος είχε ορκιστεί υποδιοικητής της ΤτΕ τον Σεπτέμβριο του 2020, επελέγη για τη θέση του υπουργού Οικονομικών ως πρόσωπο κοινής αποδοχής καθώς έχει και κεντρώες καταβολές αλλά και καλές σχέσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο νέος υπουργός Οικονομικός είχε εξαιρετικές σχέσεις και με τον πατέρα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ είχε επιμεληθεί βιβλίο με τίτλο «Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και η οικονομία».

Ποιος είναι ο Θεόδωρος Πελαγίδης

Ο Θεόδωρος Πελαγίδης είναι από το 2004 καθηγητής οικονομικής ανάλυσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Από το 2012 έως 19/9/2020 διετέλεσε NR Senior Fellow στο Brookings Institution USA. Έχει σπουδάσει οικονομικά στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης (πτυχίο 8.51/10, 1987 με υποτροφία ΙΚΥ), Sussex (M.Phil.,1989), Paris (Doctorat, 1993 με υποτροφία SPES των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) & Harvard CES (Post-Doc, 1993 & 1995 με υποτροφία ΝΑΤΟ). Έχει διατελέσει Fulbright scholar στο Columbia University (2008) & NBG fellow στο HO, LSE (2010). Έχει επίσης εργασθεί ως expert στο Internal Evaluation Office του IMF (2015) σχετικά με την αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος διάσωσης και στην EC το 2018 (Horizon 2020). Από τις 20 Σεπτεμβρίου του 2020 είναι Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος με αρμοδιότητες την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής, τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, τα συστήματα πληρωμών και διακανονισμού, την εξυγίανση τραπεζών, κ.λπ. Είναι επίσης Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής, της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και της Επιτροπής Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Τράπεζας.

Έχει τουλάχιστον 70 δημοσιεύσεις σε διεθνείς επιστημονικές επιθεωρήσεις με κριτές μεταξύ των οποίων: International Review of Law and Economics, Journal of Economic Studies, The Journal of Economic Policy Reform, The Journal of Policy Modelling, Cambridge Journal of Economics, European Journal of Law and Economics, Managerial and Decision Economics, Economists’ Voice, The Cato Journal, Review of International Studies, Journal of Post-Keynesian Economics, Asian Journal of Shipping and Logistics, etc.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εδράζονται στις περιοχές των Οικονομικών της Νομισματικής Ενοποίησης, της Διεθνούς & Ευρωπαϊκής Νομισματικής και Οικονομικής Ολοκλήρωσης, της Θετικής Πολιτικής Οικονομίας και των Ναυτιλιακών Οικονομικών.

Στην Ελλάδα έχει συγγράψει 17 μονογραφίες μεταξύ των οποίων, Η Προσοδοθηρία και οι Μεταρρυθμίσεις στην Ελληνική Οικονομία (2006), Η Στιγμή της Στροφής και ο Προοδευτικός Πραγματισμός στην Ελληνική Οικονομία (2010), Κατανοώντας την Κρίση στην Ελληνική Οικονομία (2013), Μέση Γη. Η Επιστροφή του Πολιτικού Κέντρου. Θεωρία και Οικονομικές Πολιτικές (2017) και Η Ελληνική Οικονομία πριν και μετά τον Covid-19 (2020).

Διεθνώς έχει εκδώσει με τον Μ. Μητσόπουλο τα βιβλία:

-Understanding the Crisis in Greece. From Boom to Bust, MacMillan 2011 & 2012, 2nd ed.

-Greece. From Exit to Recovery? Brookings Institution Publ. 2014,

-Who’s to Blame for Greece? Austerity in Charge of Saving a Broken Economy, MacMillan/Palgrave 2016,

-Who’s to Blame for Greece? How Austerity and Populism are Destroying a Country with High Potential, Springer/MacMillan/Palgrave 2018, 2nd Ed.

– Who’s to Blame for Greece? Life after Bankruptcy. Between Recovery and Sub-standard Growth, Springer/MacMillan/Palgrave 2021, 3nd Ed.

Έχει δημοσιεύσει κείμενα και παραχωρήσει συνεντεύξεις στους Financial Times, e-CNN, e- New York Times, WSJ, The Guardian, La Croix, Die Welt, RSR Suisse, Berlingske, Washington Post, Bloomberg, Toronto Star, The Washington Times, Financial Times, El Mercurio, ElPais, κ.α. ενώ δημοσίευε σε τακτική βάση άρθρο γνώμης στην ιστοσελίδα του Brookings Institution, Global, Washington D.C. την περίοδο 2015-2020.