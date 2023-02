 Πέθανε ο σκηνοθέτης της ταινίας «Δρόμοι της Φωτιάς» με την οσκαρική μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου

Κόπηκε το νήμα της ζωής για τον Βρετανό σκηνοθέτη Χιου Χάντσον σε ηλικία 86 ετών, ο οποίος έγινε διάσημος με το βραβευμένο με Όσκαρ αριστούργημα «Δρόμοι της Φωτιάς» (Chariots of Fire).

Σημαντικό ρόλο στην ταινία παίζει η μουσική, που έγραψε ο συνθέτης Βαγγέλης Παπαθανασίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι κέρδισε Όσκαρ για τη μουσική επένδυση της ταινίας και το αξέχαστο τραγούδι του έγινε νούμερο 1 ποπ επιτυχία.

O Χάντσον άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο του Λονδίνου, όπου νοσηλευόταν εξαιτίας πρόσφατης περιπέτειας της υγείας του, ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Hugh Hudson, director of Chariots Of Fire, has died https://t.co/NVSTDU0JtA

— The Independent (@Independent) February 10, 2023