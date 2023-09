Πέθανε στον ύπνο του ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Γιώργος Αυγερινόπουλος!

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Απόλλωνα Πατρών και μαραθωνοδρόμος Γιώργος Αυγερινόπουλος έφυγε από τη ζωή ενώ κοιμόταν!

Τη θλιβερή είδηση γνωστοποίησε ο αδελφός του Σωτήρης Αυγερινόπουλος, παλιός παίκτης της Παναχαϊκής, με post στη σελίδα του στο Facebook, το οποίο έχει ως εξής:

Today my brother, George Avyerinopoulos, passed away in his sleep. He was a veteran footballer of Apollon Patron and a marathon runner. May he Rest In Peace»!