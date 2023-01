Pfizer: Βίντεο αποκαλύπτει πως η εταιρεία προκάλεσε… εργαστηριακή μετάλλαξη του κορονοϊού

‘Ενα… μάλλον σοκαριστικό βίντεο ήρθε στο φως της δημοσιότητας, το οποίο φαίνεται να αποκαλύπτει πως η Pfizer ήταν υπεύθυνη για εργαστηριακή μετάλλαξη του κορονοϊού.

Ένα κρυφό βίντεο στο οποίο φέρεται να εμφανίζεται ένα στέλεχος της Pfizer να καυχιέται για το πώς η εταιρεία του εξερευνούσε την σκόπιμη μετάλλαξη στελεχών του κορονοϊού για να επωφεληθεί από μελλοντικά εμβόλια mRNA έχει διαδοθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο, ο Jordon Trishton Walker, που αναφέρεται ως ο διευθυντής έρευνας και ανάπτυξης, Στρατηγικών Επιχειρήσεων και Επιστημονικού Σχεδιασμού mRNA της Pfizer, ισχυρίζεται ότι η εταιρεία του διερευνά έναν τρόπο να «μεταλλάξει» τον κορονοϊό μέσω της «Κατευθυνόμενης Εξέλιξης» για να προλάβει την ανάπτυξη μελλοντικών εμβολίων. Ο άνδρας μίλησε σε δημοσιογράφο του Project Veritas για το σχέδιο της Pfizer για τα εμβόλια COVID, ενώ αναγνώρισε ότι οι άνθρωποι δεν θα ήθελαν αυτές τις πληροφορίες αν δημοσιοποιούνταν.

“Don’t tell anyone this…There is a risk…have to be very controlled to make sure this virus you mutate doesn’t create something…the way that the virus started in Wuhan, to be honest.” #DirectedEvolution pic.twitter.com/xaRvlD5qTo

Τι απαντά η Pfizer

Η Pfizer την Παρασκευή εξέδωσε ανακοίνωση ως απάντηση λέγοντας ότι «κατά τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του εμβολίου COVID-19 της Pfizer-BioNTech, η Pfizer δεν έχει διεξάγει έρευνα για την απόκτηση λειτουργικότητας ή την κατευθυνόμενη εξέλιξη», αλλά πρόσθεσε: «Σε περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων, όταν ένας πλήρης ιός δεν περιέχει γνωστές μεταλλάξεις απόκτησης λειτουργικότητας, ο ιός αυτός μπορεί να τροποποιηθεί ώστε να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της αντι-ιικής δραστηριότητας σε κύτταρα».

Το βίντεο έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία με πάνω από 41,2 εκατομμύρια προβολές μόνο στο Twitter.

Ο Walker φέρεται να δήλωσε επίσης στο βίντεο ότι ο COVID θα είναι μια «αγελάδα μετρητών» για την Pfizer για κάποιο χρονικό διάστημα στο μέλλον. Παρόλα αυτά εκατομμύρια είναι αυτοί που αναρωτιούνται εάν όντως η Pfizer χειραγωγεί κρυφά τον κορονοϊό για κέρδη, ενώ παράλληλα υπάρχει μεγάλη ανησυχία για την πορεία των ερευνών και τους κινδύνους που ενδέχεται να επιφέρει.

Όλα αυτά πάντως συμβαίνουν την ώρα που η αυθεντικότητα του βίντεο δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Παρουσιαστής του Fox News που αναφέρθηκε στο θέμα σημείωσε ότι «σε αυτή τη χώρα, οι φαρμακευτικές εταιρείες ξοδεύουν περισσότερα χρήματα για λόμπι στο Κογκρέσο από οποιαδήποτε άλλη βιομηχανία, πολύ περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη βιομηχανία και δεν το κάνουν τυχαία. Το κάνουν επειδή αποδίδει».

Σύμφωνα με στοιχεία της Pfizer, περισσότερα από 4,3 δισεκατομμύρια εμβόλια Pfizer-BioNTech COVID-19 στάλθηκαν σε 181 χώρες σε όλο τον κόσμο μέχρι τα τέλη του 2022. Πριν από λίγο καιρό, ο Albert Bourla, διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, αντιμετώπισε μια σειρά σκληρών ερωτήσεων από έναν δημοσιογράφο σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εμβολίου COVID στο περιθώριο της συνάντησης του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

«Τα δυτικά μέσα ενημέρωσης δεν μιλούν για την αλήθεια, αλλά είναι προσανατολισμένα στο κέρδος», δήλωσε στους Global Times ένας Κινέζος εμπειρογνώμονας που απαιτεί ανωνυμία. «Όλοι γνωρίζουν ότι οι μεγάλες αμερικανικές φαρμακευτικές εταιρείες και τα ελεγχόμενα από το κεφάλαιο κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης συνδέονται άρρηκτα με συμφέροντα. Η σιωπή πολλών μέσων ενημέρωσης μπροστά στο βίντεο αντανακλά για άλλη μια φορά την υποκρισία των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης».

We reached out to Pfizer today and asked if Pfizer is conducting experiments to mutate new coronaviruses for profit, or whether they’re contemplating it. But despite their famously well-funded PR department, they refused used to answer.https://t.co/LNd8ftLDQO pic.twitter.com/NHf4BBvj9X

— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) January 27, 2023