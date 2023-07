Pixie Curtis: Η 11χρονη εκατομμυριούχος σχεδιάζει το πάρτι συνταξιοδότησής της

Όλοι θυμούνται την ιστορία της Pixie Curtis, της 11χρονης εκατομμυριούχου από την Αυστραλία. Τώρα, η Curtis σχεδιάζει το πάρτι συνταξιοδότησής της για τα 12α γενέθλιά της. Η Pixie Curtis είναι μια 11χρονη εκατομμυριούχος, που αποφάσισε να κάνει ένα διαφορετικό πάρτι γενεθλίων με τους φίλους της.

Η νεαρή επιχειρηματίας με καταγωγή από την Αυστραλία σχεδιάζει ένα πάρτι συνταξιοδότησης για να αποχωρήσει από την ακμάζουσα επιχείρησή της και να επικεντρωθεί στο σχολείο. Η Pixie Curtis, διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας παιχνιδιών της, Pixie’s Fidgets, μοιράστηκε ένα βίντεο στο Instagram, όπου παρουσιάζει τα δώρα των καλεσμένων στο πάρτι γενεθλίων της, τα οποία περιλαμβάνουν προϊόντα για την περιποίηση της επιδερμίδας και θεραπείες για λαμπερά χείλη, αξίας άνω των 50 δολαρίων.

Οι τσάντες με τα δώρα που επιδεικνύει η Curtis, χορηγία της πολυτελούς αυστραλιανής μάρκας ομορφιάς MCoBeauty, περιέχουν, επίσης, ένα σετ πινέλων έξι τεμαχίων που κοστίζει 20 δολάρια, σταγόνες μαυρίσματος αξίας 16 δολαρίων, μια θεραπεία χειλιών λάμψης 2 σε 1 που κοστίζει 7 δολάρια και ένα βάλσαμο χειλιών που κοστίζει επίσης 7 δολάρια. Η μητέρα της Curtis, Roxy Jacenko, έδωσε στην κόρη της την ιδέα να σχεδιάσει το πάρτι συνταξιοδότησης, αφού της τόνισε τη σημασία του να μάθει πώς να ισορροπεί την εκπαίδευση και την επιχειρηματικότητα.

Η Curtis ίδρυσε την εταιρεία Pixie’s Fidgets με τη μητέρα της το 2021 και ήδη βλέπει μεγάλα κέρδη στην επιχείρησή της. Η μικρή εκατομμυριούχος ξεκίνησε να πουλάει φιόγκους και στη συνέχεια ξεκίνησε την επιχείρησή της με τα fidget spinner κατά τη διάρκεια της πανδημίας, συγκεντρώνοντας πολλά εκατομμύρια δολάρια.

Η Curtis μοιράζεται συχνά τον εξωφρενικά ακριβό τρόπο ζωής της στο Instagram, όπου έχει πάνω από 130.000 followers. Όσοι άφηναν σχόλια κάτω από το βίντεο που δημοσίευσε η Curtis με τις τσάντες δώρων, δεν μπορούσαν να ξεπεράσουν το γεγονός ότι σχεδίαζε πάρτι συνταξιοδότησης. «Ουάου! Για τα 12α γενέθλιά μου έκανα ένα πάρτι στα McDonald’s τότε. Πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα», ανέφερε ένας.

Ένας άλλος χρήστης προχώρησε μάλιστα σε μια μίνι παρατήρηση προς την Curtis και τον τρόπο που λειτουργεί στα social media. «Δεν ενοχλεί κανέναν το γεγονός ότι ένα 11χρονο προωθεί συνεχώς πράγματα που είναι σχεδιασμένα για ενήλικες;;;;;», απάντησε ένας σχολιαστής. «Ας σταματήσουμε και ας σκεφτούμε πραγματικά τι αντιπροσωπεύει αυτό για αυτή τη γενιά και ας ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας να είναι παιδιά και όχι μηχανές μάρκετινγκ!».

Pre-teen millionaire is planning her retirement party and 12th birthday: ‘How things have changed’ https://t.co/4EJRSulFjD pic.twitter.com/fk8452UuYf

— New York Post (@nypost) July 26, 2023