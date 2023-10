Πλήγματα σε δυο Αιγυπτιακές πόλεις: «Έχουμε το δικαίωμα να απαντήσουμε» λέει το Κάιρο – ΒΙΝΤΕΟ

Πύραυλοι έπεσαν σήμερα σε δύο αιγυπτιακές πόλεις στην Ερυθρά Θάλασσα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετοί άνθρωποι, δήλωσαν πηγές και αξιωματούχοι, υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο περιφερειακής διάχυσης από τη σύγκρουση Ισραήλ-Γάζας.

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν στην Τάμπα στα σύνορα με το Ισραήλ και στη Νουέιμπα, περίπου 70 χλμ. μακρύτερα, δήλωσαν δύο αιγυπτιακές πηγές ασφαλείας στο Reuters, λέγοντας πως εξακολουθούν να συγκεντρώνουν περισσότερες πληροφορίες.

Δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης, όμως το τηλεοπτικό δίκτυο AlQahera News, που σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο πρόκειται στις αιγυπτιακές υπηρεσίες πληροφοριών, ανέφερε πως ο πύραυλος που έπληξε την Τάμπα φαίνεται να συνδέεται με τον πόλεμο ανάμεσα στους μαχητές της Χαμάς και τον ισραηλινό στρατό γύρω από τη Γάζα, περίπου 220 χλμ. μακριά.

Μάλιστα, αργότερα αναφέρθηκε πως το πλήγμα στην Τάμπα προήλθε από drone, ενώ κυβερνητική πηγή ανέφερε πως όταν διαπιστωθεί η πηγή των χτυπημάτων, τότε το Κάιρο «μπορεί να αξιοποιήσει το δικαίωμά του να απαντήσει».

🚨BREAKING: LARGE MISSILE LANDS IN EGYPT

A large missile landed in the center of Taba, Egypt.

Taba is over 100 miles away from Gaza, so the origin of the missile is unknown.

Some speculation is that the missile was possibly launched from Yemen, likely by the Houthni rebels. pic.twitter.com/oAw5ZhZ4yb

— NEWSMAX+ (@BillSusteren) October 27, 2023