Ποια είναι η δική σου γλώσσα αγάπης;

Μετά από τόσα χρόνια ανθρώπινης ιστορίας, μπορούμε με ασφάλεια να καταλήξουμε στο πολύ αυτονόητο, πως δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Και αυτό μεταφέρεται φυσικά, και στον τρόπο που δείχνουμε την αγάπη μας στα πρόσωπα που ξεχωρίζουν στη ζωή μας.

Άλλος μπορεί να εκφράζει την αγάπη του με πράξεις, άλλος με λόγια, άλλος με κινήσεις προσφοράς, σα να μιλάμε μία διαφορετική και ταυτόχρονα, την ίδια ακριβώς γλώσσα.

Γιατί ακόμα και στην αγάπη, υπάρχουν διαφορετικές γλώσσες και συγκεκριμένα, έχουμε 5 γλώσσες αγάπης. Ένα κόνσεπτ το οποίο δημιουργήθηκε από τον Gary Chapman, Ph.D., στο βιβλίο του «The 5 Love Languages: The Secret to Love That Lasts», εκεί όπου και περιγράφει πέντε διαφορετικά είδη επικοινωνίας της αγάπης, κατηγορίες που ο ίδιος διαμόρφωσε και ξεχώρισε με βάση την εμπειρία του στη συμβουλευτική ψυχοθεραπεία γάμου και στη γλωσσολογία.

Ποιες είναι οι 5 γλώσσες αγάπης

1. Λόγια επιβεβαίωσης

Σε αυτή την περίπτωση το άτομο εκφράζει την αγάπη του με έναν λεκτικό τρόπο, με προφορικές μορφές επιβεβαίωσης, όπως είναι τα κομπλιμέντα, τα συχνά «σ’αγαπώ», οι προτάσεις που δείχνουν εκτίμηση, η λεκτική ενθάρρυνση και η συχνή διαδικτυακή επικοινωνία και δραστηριότητα στα social media. Όλες αυτές οι λεκτικές μορφές έκφρασης της αγάπης και του έρωτα κάνουν και το άλλο μισό της σχέσης να αισθάνεται πως έχει την κατανόηση, την αναγνώριση και την εκτίμηση που χρειάζεται.

2. Ποιοτικός χρόνος

Σε αυτή την περίπτωση, η γλώσσα αγάπης είναι ο ποιοτικός χρόνος που περνούν δύο σύντροφοι, όταν βλέπεις τον άνθρωπό σου να επιθυμεί και να προσπαθεί να περάσει χρόνο μαζί σου, κάνοντας κοινές δραστηριότητες ή απλά, με το να βρίσκεται μαζί σου στον ίδιο χώρο. Μορφές έκφρασης αυτής της γλώσσας είναι η ενεργητική ακρόαση των όσων μοιράζεσαι, η επαφή με τα μάτια και η απόλυτη παρουσία που αποδεικνύει πως είσαι προτεραιότητα για αυτό το άτομο. Είναι η περίπτωση που ο σύντροφός σου δε βάζει την τηλεόραση ή το κινητό του πάνω από σένα και δεν αφήνει τέτοιους αντιπερισπασμούς να μπαίνουν ανάμεσά σας.

3. Πράξης φροντίδας και προσφοράς

Εδώ έχουμε αυτές τις μικρές, αλλά τόσο κομβικής σημασίας πράξεις προσφοράς, όταν ο σύντροφός σου σε εκτιμά τόσο που κάνει ό,τι περνά από το χέρι του, για να γίνει η ζωή σου πιο εύκολη και ευχάριστη. Είναι εκείνες οι κινήσεις, όπως το να σου φτιάξει καφέ το πρωί, να σε φροντίσει όταν είσαι άρρωστη, να παραλάβει εκείνο το δέμα που εσύ δεν πρόλαβες να πάρεις από την εταιρεία courier. Είναι οι πράξεις που δείχνουν τη στήριξή του, ειδικότερα σε μέρες που μπορεί εσύ να μην είσαι και στην καλύτερη διάθεση. Και όπως λέει και το ρητό, «οι πράξεις μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια».

4. Δώρα

Τα δώρα είναι ίσως, η πιο ευκόλως κατανοητή γλώσσα αγάπης, γιατί έτσι έχουμε συνηθίσει να τα αντιμετωπίζουμε από τα παιδικά μας γενέθλια πάρτι. Στις ερωτικές σχέσεις, είναι η οπτική μορφή της αγάπης, η χειροπιαστή, που μπορείς να την κρατήσεις, να την ξετυλίξεις και να την κάνεις κομμάτι σου. Πίσω από κάθε μικρό ή μεγάλο δώρο, σε περιστάσεις που το «απαιτούν» ή «έτσι απλά, επειδή σε σκέφτηκα», κρύβεται σκέψη, προσεκτική επιλογή και συναισθηματική ικανοποίηση από την προσφορά του δώρου. Πόσω μάλλον, όταν η επιλογή του γίνεται με βάση τη δική σου προσωπικότητα και όχι του άλλου.

5. Σωματική επαφή

Αυτή είναι ίσως η πιο αγαπημένη μου γλώσσα αγάπης, όχι ότι χρειαζόσουν την αποψούλα μου. Οι άνθρωποι που εκφράζουν έτσι την αγάπη τους επιθυμούν τις σωματικές εκφράσεις τρυφερότητας, όπως τα φιλιά, το κράτημα των χεριών, τις αγκαλιές στον καναπέ και φυσικά, το σεξ. Η σωματική εγγύτητα, οικειότητα και η επαφή μπορούν να δώσουν εξαιρετικά επίπεδα επιβεβαίωσης και να λειτουργήσουν ως συναισθηματικός δεσμός μεταξύ δύο ατόμων. Ίσως αυτό να πηγαίνει πίσω στα παιδικά χρόνια, καθώς όσοι έχουν αυτή τη γλώσσα αγάπης, συνήθως ως παιδιά αισθάνονταν πως τους αγαπούσαν οι γονείς τους όταν τους κρατούσαν, τους φιλούσαν ή τους ακουμπούσαν.

Τώρα που πήρες μια ιδέα, ποια είναι η δική σου γλώσσα αγάπης;

Με πληροφορίες από mindbodygreen.com