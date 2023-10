Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: Αναφορές για βομβαρδισμό τζαμιού στη Γάζα με πολλούς νεκρούς

Ένα τζαμί στον στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ στην κεντρική Γάζα φέρεται να βομβαρδίστηκε από αεροδρομική επιδρομή των δυνάμεων του Ισραήλ, σύμφωνα με αναφορά του πρακτορείου Anadolu.

Σύμφωνα με το πρακτορείο «πολλοί Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν στην επίθεση στο τέμενος των Μαρτύρων Αλ Άκσα», επικαλούμενο ιατρική πηγή που δεν προσδιόρισε τον ακριβή αριθμό των θυμάτων.

«Η επίθεση αυτή έχει προκαλέσει ευρεία καταστροφή στην περιοχή», είπε η ίδια πηγή του Anadolu. Παράλληλα αρκετές αναφορές, συνοδευόμενες από βίντεο, αναρτώνται στο X (πρώην Twitter) για το ίδιο περιστατικό.

Δείτε σχετικές αναφορές και βίντεο:

According to Article 8 of the Geneva Convention, direct attacks against buildings of worship are a war crime.

Israel just bombed the Nuseirat Mosque in Gaza, killing displaced people seeking shelter.

🇵🇸HOLY PLACE TURNED TO DUST by Israeli strike on Gaza Strip – gray wasteland all that remains (vids above) of mosque in Nuseirat refugee camp as people rush to rubble in despair, searching for anyone trapped in ruins.

At least 30 wounded brought to nearest hospital, with 1… pic.twitter.com/dr5Au0Li3n

— dana (@dana916) October 18, 2023