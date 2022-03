Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Μαριούπολη πριν και μετά τους βομβαρδισμούς

Δορυφορικές εικόνες που τραβήχτηκαν πρωί της Τετάρτης κατέγραψαν εκτεταμένες ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές, μέσα και γύρω από την πολιορκημένη Μαριούπολη της νότιας Ουκρανίας, σύμφωνα με την αμερικανική ιδιωτική εταιρεία Maxar Technologies.

Η εταιρεία ανέφερε ότι κατέγραψε εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια, πολυκατοικίες, παντοπωλεία και εμπορικά κέντρα.

Οι εικόνες συλλέχθηκαν πριν από έναν αναφερόμενο βομβαρδισμό ενός νοσοκομείου παίδων στην πόλη, τόνισε η Maxar.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Reuters δεν μπόρεσε ανεξάρτητα να επαληθεύσει τι φαίνεται στις εικόνες.

In these before and after #satellite images of #Mariupol, #Ukraine you can see destruction of homes and building. The latest imagery is from 10:16 a.m. local time on March 9, 2022. (Location: 47.099, 37.662) pic.twitter.com/J9eXaPg7gl

— Maxar Technologies (@Maxar) March 9, 2022