Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία «χτύπησε» λιμάνι στον Δούναβη – Επιθέσεις με drones σε Κίεβο και Οδησσό ΒΙΝΤΕΟ

Κόλαση πυρός στο Ισμαήλ, το μεγαλύτερο λιμάνι στο Δέλτα του Δούναβη, όπου τα ξημερώματα της Τετάρτης (02.08.2023) η Ρωσία επιτέθηκε σε σιλό σιτηρών. Επιθέσεις με drone έγιναν για ακόμη ένα ξημέρωμα και στην πρωτεύσουσα της Ουκρανίας, Κίεβο αλλά και στην Οδησσό.

Μπορεί οι ΗΠΑ να (πρέπει) λένε ότι «βλέπουν» επιστροφή της Ρωσίας στις διαπραγματεύσεις για τα ουκρανικά σιτηρά, αλλά η Μόσχα δεν φαίνεται διατεθειμένη για κάτι τέτοιο. Και συνεχίζει το σφυροκόπημα στην Ουκρανία, στοχεύοντας την πρωτεύουσα και σημαντικά λιμάνια.

Το Ισμαήλ είναι το μεγαλύτερο λιμάνι στο Δέλτα του Δούναβη και κοντά στα σύνορα με τη (χώρα μέλος του ΝΑΤΟ) Ρουμανία. Εκεί, χθες, σύμφωνα με το Forbes, τρία πλοία (ανάμεσά τους κι ένα ελληνικό) «έσπασαν» τον αποκλεισμό, αψήφησαν τις απειλές της Ρωσίας και “έδεσαν” εκεί.

«Ένας ακόμη ανελκυστήρας στο λιμάνι Ισμαήλ, στην περιοχή της Οδησσού, υπέστη ζημιές από τους Ρώσους. Τα ουκρανικά σιτηρά μπορούν να θρέψουν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας στο Twitter.

Σύμφωνα με το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Ουκρανίας, «ο εχθρός επιτέθηκε σε λιμενικές εγκαταστάσεις και βιομηχανικές υποδομές στον Δούναβη», ενώ πρόσθεσε ότι «από τις επιθέσεις υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν ένας ανελκυστήρας, υπόστεγα σιτηρών, δεξαμενές, αποθήκες και διοικητικά γραφεία».

Βίντεο αποτυπώνουν τα όσα έγιναν από τη ρωσική επίθεση…

Russia attacked the Port of Izmail last night

It’s Ukraine’s largest port on the Danube delta & is located just across the border from Romania (NATO member)

15% of the city’s population are Romanians & Bulgarians

Many ethnic Turks also live there. pic.twitter.com/dOfQxmONd1

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 2, 2023