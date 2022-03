Πόλεμος στην Ουκρανία: Τρεις νεκροί -οι δύο Λευκορώσοι- μετά από βομβαρδισμό κοντά στο Ζιτόμιρ

Άλλοι τρεις νεκροί στην Ουκρανία, εξαιτίας βομβαρδισμού. Σύμφωνα με αναφορές σε ουκρανικά και όχι μόνο ΜΜΕ, τρεις πολίτες σκοτώθηκαν μετά από επιθέσεις με ρουκέτες στο Κορόστεν, κοντά στο Ζιτόμιρ και βορειοδυτικά του Κιέβου.

Ανάμεσα στους νεκρούς πολίτες είναι και δύο Λευκορώσοι φορτηγατζήδες. Μάλιστα, υπάρχουν αναφορές ότι οι ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τη Λευκορωσία, όπως καταγγέλλει ο δήμαρχος της πόλης, Βλαντίμιρ Μοσκαλένκο.

⚡️Three civilians were killed by air strikes in Korosten, Zhytomyr Oblast, overnight.

Among them were two Belarusian citizens. The planes that attacked Korosten took off from airfields in Belarus, according to the city mayor.

