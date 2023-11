Πόλεμος στο Ισραήλ: 13 νεκροί και 26 τραυματίες από την επίθεση στο ασθενοφόρο στη Γάζα σύμφωνα με τη Χαμάς

Από το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοινώθηκε απόψε ότι από το ισραηλινό πλήγμα εναντίον ενός ασθενοφόρου στην είσοδο του Αλ Σίφα, του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Γάζας, σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι.

Νωρίτερα, το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι έβαλε στο στόχαστρο το ασθενοφόρο υποστηρίζοντας ότι το χρησιμοποιούσε «ένα τρομοκρατικός πυρήνας της Χαμάς».

lsraeli warplanes bomb the vicinity of the Indonesian Hospital in Gaza Strip. pic.twitter.com/pccNkrQTEh

BREAKING: MORE VIDEOS OF DESTRUCTION OUTSIDE AL-SHIFA HOSPITAL BY ISRAEL

#BREAKING lDF attacked a convoy of ambulances carrying wounded Palestinians that left the Shifa hospital in Gaza on their way to the Rafah crossing, Egypt.

Many causalities reported. pic.twitter.com/XSeKOub8ry

