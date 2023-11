Πόλεμος στο Ισραήλ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν βόμβες λευκού φωσφόρου στη Γάζα – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Πίτερ Λέρνερ, εκπρόσωπος των IDF άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το Ισραήλ να χρησιμοποιήσει βόμβες λευκού φωσφόρου προκειμένου να επιτεθεί στη Λωρίζα της Γάζας.

Μιλώντας στο Sky News και απαντώντας σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι το Ισραήλ χρησιμοποιεί λευκό φώσφορο υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει να έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Ωστόσο δήλωσε ότι «μπορεί να χρησιμοποιηθούν».

Η συγκεκριμένη ουσία χρησιμοποιείται για φωτισμό τη νύχτα ή για τη δημιουργία προπέτασμα καπνού, αλλά όταν χρησιμοποιείται ως όπλο προκαλεί σημαντικά εγκαύματα.

«Θα ήμουν πολύ προσεκτικός στην προσπάθειά μου να κρίνω οποιεσδήποτε επαγγελματικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα. Οι IDF λειτουργούν με τους νόμους της ένοπλης σύγκρουσης. Οι νόμοι των ένοπλων συγκρούσεων δεν απαγορεύουν τη χρήση του. Δεν έχω πληροφορίες αν έχει χρησιμοποιηθεί» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πέτερ Λέρνερ.

#KayBurley – Is white phosphorus being used in Gaza?

Lt. Col. Peter Lerner(IDF) – “The laws of armed conflict do not prohibit the use of phosphorus… I don’t have instances of where it has been used, but it can be used..” pic.twitter.com/GZePmPzUQ2

— Haggis_UK 🇬🇧 🇪🇺 (@Haggis_UK) November 1, 2023