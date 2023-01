Πώς φαίνεται η Γη από τη σελήνη; – Εντυπωσιακές φωτογραφίες

Το διαστημικό σκάφος Danuri ή Korean Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO) του Κορεατικού Ινστιτούτου Αεροδιαστημικής Έρευνας(KARI), που τέθηκε σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη τον Δεκέμβριο του 2022, έχει αρχίσει να στέλνει εντυπωσιακές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Γης όπως αυτή φαίνεται από το φεγγάρι, καθώς και φωτογραφίες του δορυφόρου του πλανήτη μας.

Το Danuri(συνδυασμός των κορεατικών λέξεων για το φεγγάρι και την απόλαυση) είναι η πρώτη νοτιοκορεατική αποστολή στο διάστημα και πραγματοποιείται σε συνεργασία του KARI με την Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία(NASA). Το σκάφος είχε εκτοξευθεί πέρυσι τον Αύγουστο από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ στη Φλόριντα με πύραυλο της αμερικανικής Space X.

Στα μέσα Δεκεμβρίου το Danuri εισήλθε σε σεληνιακή τροχιά και άρχισε να μελετά την επιφάνεια του φεγγαριού, καθώς και να τη φωτογραφίζει, με στόχο να εντοπίσει κατάλληλα σημεία για μελλοντικές προσεληνώσεις. Τα ευρήματα θα βοηθήσουν, μεταξύ άλλων, τη NASA να σχεδιάσει τις μελλοντικές αποστολές της στο πλαίσιο του προγράμματος «Άρτεμις», διαδόχου των ιστορικών αποστολών «Απόλλων». Στόχος θα είναι η δημιουργία της πρώτης σεληνιακής βάσης μετά το 2025.

Το Danuri σχεδιάζεται να παραμείνει σε σεληνιακή τροχιά για 11 μήνες ακόμη.

