ΠΟΥ: Προειδοποιεί για τη Γάζα – Επίκειται «καταστροφή δημόσιας υγείας»

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για «επικείμενη καταστροφή δημόσιας υγείας» στη Γάζα.

Στη Γάζα επίκειται «καταστροφή δημόσιας υγείας», δήλωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), εν μέσω συνωστισμού, μαζικών εκτοπίσεων και ζημιών στις υποδομές υδροδότησης και υγιεινής.

Ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ, Κρίστιαν Λιντμάιερ προειδοποίησε για τον κίνδυνο θανάτων αμάχων που δεν συνδέονται άμεσα με τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

«Επίκειται καταστροφή δημόσιας υγείας, που ελλοχεύει με τους μαζικούς εκτοπισμούς, τον συνωστισμό, τις καταστροφές στις υποδομές υδροδότησης και υγιεινής», δήλωσε ο Λιντμάιερ σε δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές στη Γάζα, πάνω από 8.300 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τότε που το Ισραήλ ξεκίνησε τις αεροπορικές επιθέσεις στον ελεγχόμενο από τη Χαμάς θύλακα ως απάντηση στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου όταν η Χαμάς σκότωσε 1.400 ανθρώπους στο Ισραήλ και συνέλαβε πάνω από 200 ομήρους.

Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε τις χερσαίες επιχειρήσεις στη Γάζα την περασμένη εβδομάδα.

Ερωτηθείς εάν άνθρωποι πεθαίνουν εξαιτίας άλλων επιπλοκών που δεν σχετίζονται με τον βομβαρδισμό, ο Λιντμάιερ δήλωσε: «Ναι, πράγματι».

Στην ίδια ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο Τζέιμς Έλντερ, εκπρόσωπος της UNICEF προειδοποίησε για τον κίνδυνο βρεφικών θανάτων λόγω αφυδάτωσης καθώς είναι διαθέσιμο μόνο το 5% της κανονικής παροχής νερού.

«Άρα οι παιδικοί θάνατοι λόγω αφυδάτωσης, ιδιαίτερα βρεφικοί θάνατοι λόγω αφυδάτωσης, είναι μια ολοένα και αυξανόμενη απειλή», δήλωσε, προσθέτοντας ότι τα παιδιά αρρωσταίνουν από την κατανάλωση υφάλμυρου νερού.

Περίπου 940 παιδιά φέρονται ως αγνοούμενα στη Γάζα, δήλωσε ο ίδιος, με κάποια να εκτιμάται ότι βρίσκονται κάτω από τα χαλάσματα.

Σύμφωνα με το ifimerida, ο Λιντμάιερ ζήτησε να επιτραπεί η παροχή καυσίμων στη Γάζα προκειμένου να καταστεί δυνατή η λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης. Το Ισραήλ έχει αποκλείσει τη Λωρίδα της Γάζας και αρνείται να επιτρέψει να εισέλθουν καύσιμα στον θύλακα, λέγοντας ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τη Χαμάς για στρατιωτικούς λόγους.

🚨Since 7 October, @WHO has documented 200 attacks on health care in the occupied Palestinian territory.

494 people have been killed in health attacks including 16 health workers on duty.

Health care and civilians must be protected now.#NotATarget pic.twitter.com/zDzMyxwKjd

— WHO in occupied Palestinian territory (@WHOoPt) October 30, 2023