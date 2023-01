Πούτιν: Το δημοσίευμα βόμβα για τους στρατιώτες – ηθοποιούς και τη μυστηριώδη γυναίκα στο πρωτοχρονιάτικό μήνυμά του

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έστειλε μήνυμα για την πρωτοχρονιά και ήταν πλαισιωμένος από στρατιώτες που πολεμούν στην Ουκρανία, όμως δημοσίευμα αναφέρει ότι ενδέχεται να μην είναι φαντάροι στην πραγματικότητα. Μάλιστα, στο «στόχαστρο» μπαίνει και μια ξανθιά γυναίκα που φαίνεται να είναι συνεχώς στο πλευρό του.

Όπως αναφέρει το bfmtv.com ο Ρώσος πρόεδρος έδωσε πρωτοχρονιάτικη ομιλία το Σάββατο από το αρχηγείο της στρατιωτικής περιοχής στο Ροστόφ-ον-Ντον, στη δυτική Ρωσία. Παρόλα αυτά, αναφέρει ότι οι στρατιώτες που τον πλαισίωναν, φέρεται να είναι ηθοποιοί, συγγενικά του πρόσωπα ή υποστηρικτές του.

Μάλιστα, ο Λευκορώσος δημοσιογράφος, ο Tadeusz Giczan, είναι ο πρώτος που θεωρεί ότι εντόπισε στο Twitter ότι κάτι δεν πήγαινε καλά σε ένα στιγμιότυπο του Βλαντιμίρ Πούτιν να παρουσιάζει τις ευχές του. Ο Ρώσος πρόεδρος εμφανίζεται, μπροστά στην κάμερα, περικυκλωμένος από μια ομάδα ανθρώπων, που υποτίθεται ότι ήταν μέλη του στρατού της Μόσχας, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Μόνο που στα δεξιά του αρχηγού του κράτους εμφανίζεται μια ξανθιά γυναίκα, που φαίνεται ήδη σε άλλες φωτογραφίες μαζί του σε πολύ διαφορετικά πλαίσια. Σε ένα από αυτά, βλέπουμε τη γυναίκα σε μια βάρκα με ρούχα ναυτικού και στην άλλη εμφανίζεται ανάμεσα σε μια ομάδα πιστών κατά τη διάρκεια μιας λειτουργίας στην εκκλησία, κάθε φορά στο πλευρό του Βλαντιμίρ Πούτιν.

This is fascinating. Who is she? A bodyguard? An actor? There are several other faces who appear in both photos on the right. https://t.co/cVZyLvya2g

— Clarissa Ward (@clarissaward) December 31, 2022